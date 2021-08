“Je ne crois toujours pas à Tokyo à 100%”

in

L’Espagnol Ray Zapata, récent vice-champion olympique à Tokyo 2020 dans la modalité au sol en gymnastique artistique, a déclaré ce jeudi à son arrivée à Madrid, lors d’une cérémonie de bienvenue au siège du Comité olympique espagnol (COE), que « ce qui s’est passé à Tokyo a été la ‘bombe’ ” et n’y croit toujours pas ” à 100% “.

“Quand je regarde la médaille, je vois les fois où j’ai été fatigué et où j’ai eu peur. Que tout cela en valait la peine. Les gens qui n’ont pas contribué ne le sont plus et ceux qui en valaient la peine sont restés”, a-t-il déclaré. dit en regardant la médaille.

Zapata, qui a ajouté à Tokyo sa deuxième participation aux Jeux olympiques, s’est dit “très heureux” et a tenu à “remercier tout le monde”.

Avec la sympathie et l’expressivité qui le caractérisent, le gymnaste espagnol a tenu à se souvenir dans ses expressions d’appréciation de tous ceux qui l’ont soutenu : « Je le dédie à ma famille et à mes amis car je sais que je suis très lourd et insupportable. à tous ceux qui ont mis un grain de sable pour réaliser ce rêve je le dédie à Jésus Carballo (Président de la RFEG). Merci beaucoup de soutenir tout le monde.”

“La médaille est aussi lourde que moi. L’idée était de la mettre sur la fille mais pas parce qu’elle allait tomber en avant”, a-t-elle déclaré en souriant.

Finalement, Chaussure Il a souligné qu’il est toujours “dans un nuage avec la médaille” et qu’il sera “quelques jours de congé” pour évaluer “si cela vaut la peine d’aller au Championnat du monde (qui se tient cette année au Japon)”.