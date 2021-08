Je ne crois toujours pas ce que nous avons fait “

08/08/2021

Le à 16h50 CEST

Adrià Léon

Surprise de Jorge Martín à Spielberg, qui après avoir réalisé un « Time Attack » parfait hier en Q2, a reconnu qu’il lui manquait sûrement de quoi se battre pour la victoire pendant tant de tours. Joan Mir Il était proche de disputer la victoire, mais n’a pas pu résister au dernier assaut du Madrilène, laissé seul devant le drapeau à damier. Fabio Quartararo, très solide à la troisième place, il a très vite manqué d’options de victoire en voyant le Top2 s’échapper devant son carénage.

Un nouveau vainqueur en MotoGP. Jorge Martín a frappé la table, en particulier la Ducati officielle. Mais la vérité est qu’il a passé un excellent week-end. “Je n’arrive toujours pas à y croire. Ce que j’ai fait aujourd’hui est incroyable. Toujours dans le même dixième et en tête de la course et sans erreur. Joan a été très forte aussi, nous avons fait une course. Beaucoup de choses se sont croisées mon esprit… c’était difficile de gérer la dernière étape de la course, dit-il dans le parc fermé les larmes aux yeux. Je tiens à remercier toute l’équipe pour leur travail, car nous avons été formidables tout le week-end. Je le dédie à l’équipe, à ma famille et, surtout, à mon grand-père, qui se bat aussi”Jorge a commenté, très heureux.

“Aujourd’hui, nous sommes restés proches. Nous avons été là dans les lignes générales. Jorge a été très bon mais nous devons trouver quelque chose en plus si nous voulons nous battre pour être sur la plus haute marche du podium. Je suis très heureux pour l’équipe car ils ont très bien travaillé cette fois l’été pour pouvoir augmenter nos performances, donc je suis très content pour eux “a déclaré le jeune marié, Joan Mir, souriant, qui aborde la seconde partie de saison avec de très bons sentiments après les problèmes de la première section.

Par derrière est entré Fabio Quartararo, qui ajoute et continue : deux victoires et 6 podiums en neuf courses. Le pilote français a été très régulier jusqu’à présent, qui aurait même pu obtenir plus de podiums s’il n’avait pas eu de problèmes avec sa combinaison à Montmeló, par exemple. “Je me sentais très bien. Un drapeau rouge est toujours difficile à gérer, mais la pause a été bonne pour moi. Jack était très fort dans les lignes droites mais j’étais très bon au freinage au virage 3.” Le fer de lance de Yamaha, déjà pensant au championnat, appréciait très positivement sa présence sur le podium. “Je n’ai pas atteint la constance de Jorge et Joan, mais nous avons également été compétitifs. Nous avons la constance dont nous avons besoin pour continuer comme ça et la troisième place me laisse un bon goût dans la bouche”, a commenté le leader du Championnat du Monde MotoGP, Fabio Quartararo, qui reste le grand favori pour succéder au Majorquin en tant que champion.