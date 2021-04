En 1974, le 13 avril peut-être malchanceux, Karen et Richard Carpenter ont fait entrer leur 14e single dans le Billboard, il l’a fait au n ° 70, la nouvelle entrée la plus élevée de la semaine. «I Won’t Last A Day Without You» était, à bien des égards, un choix curieux pour un single car il provenait de leur album, A Song For You, sorti près de deux ans plus tôt et en avait déjà inclus trois gros frappé des célibataires.

le Charpentiers puis a publié “Sing” et “Yesterday Once More” de leur album de 1973, Now & Then. Mais ils étaient retournés à leur album A Song For You pour leur 13e single, «Top of the World», et il était en tête des palmarès Billboard pendant quelques semaines en décembre 1973.

«I Won’t Last A Day Without You» est une pêche d’une chanson, mettant en vedette certaines des plus belles voix d’harmonie de Karen. Écrit par le parolier Paul Williams et avec une belle mélodie de Roger Nichols, Williams avait sorti sa propre version de la chanson en 1973. Williams et Nichols avaient déjà contribué à «We Only Just Begun», «I Kept On Loving You» et «Rainy Days and Mondays» aux albums précédents de Carpenters.

En plus d’atteindre le n ° 11 sur le Hot 100 «Je ne durerai pas un jour sans toi» a fait le haut du classement Billboard Easy Listening. Le prochain single des Carpenters était “Please Mr. Postman” qui était également en tête du Billboard, donc “I Won’t Last A Day Without You” était vraiment un peu malchanceux.

Roger Nichols était l’un de ces musiciens californiens (bien qu’il soit né au Montana) qui semblait avoir une voie si assurée avec la pop / rock douce et en 1968 avec Tony Asher, qui a écrit les paroles du Les garçons de la plage’ Pet Sounds, ils ont co-écrit des chansons sur le premier album de Nichols, Roger Nichols et le petit cercle d’amis pour A&M Records.

L’album est un petit bijou qui a été produit par Tommy LiPuma et conçu par Bruce Botnick; il a présenté des contributions de Van Dyke Parks et de Randy Newman. Si vous aimez les charpentiers, vous adorerez aussi ce disque.

Écoutez «I Won’t Last A Day Without You» de Carpenters sur A Song For You, disponible à l’achat ici.