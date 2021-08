Je ne ferai pas de rappel tant qu’une partie substantielle du Tiers-Monde ne sera pas vaccinée ! 10z viral

Laissez-vous guider par notre compassion — www.nature.com/…

De l’article : 58 % des habitants des pays à revenu élevé avaient reçu au moins une dose de vaccin ; dans les pays à faible revenu, ce nombre n’était que de 1,3 %.

Sur un montage supplémentaire : ce n’est pas seulement l’OMS qui demande un court délai pour les injections de rappel, ce sont ces gars qui ont également écrit un article pour le Journal of the American Medical Association :

Même si des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni n’ont pas atteint le niveau d’une mauvaise saison grippale, les vaccinations de rappel ne sont pas un moyen efficace d’atteindre cet objectif. De janvier 2021 à juin 2021, plus de 99% des décès dus au COVID-19 aux États-Unis concernaient des personnes non vaccinées [Note: not the vaccinated — you’re largely safe!] . Ainsi, une campagne de rappel n’aura que peu ou pas d’effet sur la prévention des pires méfaits du COVID-19. Une vaccination de rappel pourrait avoir une influence significative si les vaccins perdent leur efficacité dans la prévention des maladies graves au fil du temps ou avec de nouvelles variantes. Cependant, même dans ces cas, le bénéfice marginal dans un pays du renforcement d’une protection décroissante pourrait être bien moindre par rapport à celui de la fourniture de doses aux personnes non vaccinées dans d’autres pays, tant que la vaccination continue de protéger contre les méfaits les plus graves de l’infection. .

