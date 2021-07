Je ne jouerai sur aucune scène tant que mon père continuera à me contrôler : Britney Spears – El Sol de México

Britney Spears a annoncé qu’elle ne monterait pas sur scène tant que son père continuerait à contrôler tous les aspects de sa vie, comme il le fait depuis 13 ans.

La princesse de la pop a posté sur Instagram une image qui lisait le message : “Accepte-moi pour qui je suis ou embrasse-moi le cul, mange de la merde et marche sur des legos.”

Parallèlement à l’image, Spears a fait une longue déclaration dans laquelle, apparemment, elle a répondu aux critiques que certaines vidéos avaient reçues dans lesquelles elle apparaissait en train de danser.

“À ceux qui critiquent les vidéos dans lesquelles je danse… Écoutez, je ne vais pas me produire sur une scène dans un avenir proche tant que mon père continuera à décider de ce que je porte, dis, fais ou pense !!! Je le fais déjà depuis 13 ans”, a lancé l’artiste.

Il a également affirmé qu’il préférait danser dans son salon que de monter sur une scène à Las Vegas, où les gens sont tellement “partis” qu’ils ne peuvent même pas lui serrer la main.

“Et”, a-t-il ajouté, “je ne vais pas me maquiller beaucoup et répéter, répéter et répéter encore et ne pas pouvoir faire quelque chose de réel, avec de vieux mixes de mes chansons, pendant que je les supplie de mettre ma nouvelle musique dans une émission pour mes fans. … Alors j’ai arrêté !!!!”

La chanteuse s’en est également pris à son père, James Spears, et à sa sœur, Jamie Lynn Spears. “Je n’aime pas que ma sœur se présente aux remises de prix et chante MES CHANSONS remixées !!!!!”

“Mon prétendu réseau de soutien m’a fait de profonds dommages !!!! Cette tutelle légale a tué mes rêves… alors tout ce que j’ai c’est de l’espoir et l’espoir est juste la chose la plus difficile à tuer pour ce monde… et les gens essaient toujours !!! “, a-t-il déploré.

L’artiste, qui compte plus de 31 millions de followers sur Instagram, a utilisé ce réseau social ces dernières semaines pour briser le silence qui avait dominé sa vie ces dernières années et partager certains de ses sentiments.

Spears est allée en justice pour mettre fin à la tutelle légale qui limite sa vie, qui est un mécanisme réservé aux personnes gravement handicapées qui ne sont pas censées prendre soin d’elles-mêmes.

Le père de Britney a pris en charge sa vie personnelle et ses finances après une période de comportement erratique qui a fait la une des journaux en 2008.

Bien que la mesure ait été temporaire à sa création, elle a été maintenue pendant 13 ans au cours desquels l’artiste a joué, publié des albums et joué dans une émission de millionnaires à Las Vegas entre 2013 et 2017, parfois contre son gré. .

Le conflit ouvert entre la chanteuse et son père a généré un mouvement sur les réseaux sociaux en faveur de ce qui était l’un des artistes américains les plus populaires de la fin du siècle dernier.

Le slogan “#FreeBritney” (Freedom for Britney) a pris de l’ampleur cette année après la première du documentaire “Framing Britney”, un film produit par le New York Times qui passe en revue les aspects les plus controversés et les plus durs de la carrière de l’artiste.