« Je ne le défendrai pas » – Le patron de Birmingham, Bowyer, furieux des bouffonneries du joueur clé

Le patron de Birmingham City, Lee Bowyer, s’est laissé énerver contre le milieu de terrain Gary Gardner alors qu’il était expulsé lors de la défaite 2-0 de son équipe contre Hull City.

Les buts de George Honeyman et Mallik Wilks ont assuré la victoire aux hôtes alors qu’ils dominaient le match. Cependant, leur travail a été facilité par le limogeage de Gardner en première mi-temps après avoir inutilement donné un coup de tête à Josh Magennis. Et le manager Bowyer n’a pas été impressionné par les actions du milieu de terrain expérimenté.

S’adressant à BirminghamLive, il a déclaré: « Gards sait. Il joue au jeu depuis assez longtemps, c’est un grand garçon, il sait que ce qu’il a fait n’est pas acceptable et il sera puni pour cela.

«Je l’ai déjà défendu, j’ai dit après Peterborough que pour moi c’était un tacle 50-50, des millimètres, il est expulsé et je l’ai défendu.

«Je l’ai empêché de recevoir une amende, j’ai fait tout ce que j’ai pu. Mais aujourd’hui je ne le défendrai pas, je ne peux pas le défendre, tu ne peux pas faire ça. Il sera donc puni et à juste titre.

« Il est absent pour quatre matchs mais nous nous adapterons à nouveau comme nous l’avons fait aujourd’hui et tous les autres matchs que nous avons continué à adapter. »

C’était la deuxième fois cette saison que Gardner était renvoyé, après avoir été envoyé pour une douche précoce lors de la défaite 3-0 contre Peterborough en septembre.

Ayant déjà joué 14 fois cette saison, Gardner est un joueur clé au milieu de terrain pour le blues.

Maintenant, Birmingham devra endurer un sort sans lui alors qu’il a écopé d’une suspension de quatre matchs pour ses actions.

Cependant, Bowyer a admis qu’il sentait que son équipe était toujours dans le match sans sa présence.

Il a ajouté: « Même lorsque nous n’étions plus que dix hommes, d’accord, ils ont eu quelques occasions ici et là qu’ils devraient faire et nous devrions faire mieux pour le deuxième but car c’était une tête libre.

«Mais nous essayons de déplacer le ballon et je pense que nous avons créé l’étrange demi-chance, soufflé et soufflé, mais au moins nous ne nous sommes pas retournés et n’avons pas été martelés. Les joueurs ont continué jusqu’à la fin, ont fait un gros changement – ​​beaucoup d’entre eux. Personne ne se sentira désolé pour nous.

Bowyer a également été énervé par le premier but controversé de Hull City.

Le ballon a semblé avoir été retiré du jeu par Ryan Longman avant qu’il n’aide Honeyman pour la finition après 17 minutes.

Cependant, le but a été maintenu et Bowyer a été averti en raison de ses arguments contre la décision.

Interrogé sur le but après le match, le joueur de 44 ans n’a pas mâché ses mots en parlant des officiels.

Il a dit : « Ce n’est tout simplement pas acceptable. Ce qui me dérange le plus, c’est que lors des deux derniers matchs que j’ai joués, j’ai donc cette semaine une lettre et un e-mail pour m’excuser que nous aurions dû avoir une pénalité contre Bristol City.

« J’ai reçu un courriel disant que nous nous excusons que le deuxième but de Reading n’aurait pas dû tenir lors du dernier match. Nous aurions également dû avoir un coup franc dans la construction. C’était une faute flagrante sur l’un de nos joueurs.

« Ensuite, aujourd’hui, à un million pour cent, je vais recevoir un autre e-mail pour m’excuser à nouveau. Dire désolé que le premier but était au-dessus de la ligne et n’aurait pas dû rester.

« Ensuite, ils ont eu l’audace de me booker. Que voulez-vous que je fasse? Est-ce que je vais juste partir et dire que c’est acceptable ? Ce n’était même pas proche. Ce n’est pas acceptable.

