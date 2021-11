« Je ne le souhaite pas ni à ceux qui jouent avec ça »

Nouvelles connexes

À l’ère des réseaux sociaux et du clickbating, il y a de nombreuses occasions où Une célébrité a été présumée décédée à tort. Ce week-end c’était au tour du chef Alberto Chicote, qui est sorti nier sa mort via les réseaux sociaux avec une colère évidente.

Ainsi, via Twitter et Instagram Chicote a partagé une capture d’écran de un fait divers publié sur le web 12 minutes où ils le considèrent décédé, et il a essayé de rassurer ses followers et ses amis, afin qu’ils ne s’inquiètent pas d’une si fausse nouvelle.

« Il semble que les « gens » de « 12Minutos » Ils trouvent très amusant de jouer avec ces choses et les conséquences qui s’attachent à cette fake news» s’est plaint le chef, qui est lié à la télévision depuis près d’une décennie à travers différents groupes Atresmedia. Dans ses écrits, il a également assuré que « le jour où j’ai des amis qui ont eu le cœur tourné avant de m’appeler, je ne le souhaite même pas à ceux qui jouent avec ça ».

Sur le web en question, il y a à peine un paragraphe qui parle de La mort de Chicote d’un « arrêt cardio-vasculaire » qui a eu lieu alors qu’il était dans un hôpital admis pour coronavirus. Dans le texte, le magazine Diez Minutos est cité comme source.

Bon, il semble que les « people » de #12Minutos trouvent très amusant de jouer avec ces choses et les conséquences qui s’attachent à ces FAKE NEWS.

Le jour où j’ai des amis qui ont eu le cœur tourné avant de m’appeler, je ne le souhaite pas à ceux qui jouent avec… pic.twitter.com/vLYjyqZlZs – Alberto Chicote (@albertochicote) 14 novembre 2021

Il est à noter que le portail 12 minutes n’est pas un moyen de communication en tant que tel, mais une page qui permet à ses utilisateurs de créer des blagues (de goût douteux dans ce cas) dans lequel ils peuvent rédiger le texte qu’ils souhaitent partager sur leurs réseaux sociaux et ainsi effrayer ou amuser les autres utilisateurs.

Actuellement, Alberto Chicote reste fortement attaché à la télévision. Chaque semaine, il propose un reportage lié au monde de l’hôtellerie et de certaines fraudes et risques à travers ¿Te lo vas a comer ? De plus, il y a quelques semaines, il a annoncé que la huitième saison de Cauchemar dans la cuisine « sera enregistré bientôt » et il prépare également un nouveau programme intitulé Off the map, dans lequel il parcourra toute l’Espagne pour découvrir avec un invité célèbre les coins les plus spectaculaires et les moins fréquentés de notre pays.

