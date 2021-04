Carl Frampton a fustigé la famille McGuigan lorsqu’il a parlé ouvertement de leur relation pour la première fois depuis leur règlement judiciaire à la fin de l’année dernière.

Frampton s’est séparé de son ancien manager et de Cyclone Promotions en 2017, puis un différend juridique s’est ensuivi avec les deux parties se poursuivant.

Le ‘Jackal’ n’a rien retenu en discutant de son ancienne équipe

L’affaire a finalement été portée devant les tribunaux fin 2020 après plusieurs retards.

Au cours de la procédure, les McGuigans ont découvert des milliers de courriels relatifs à l’affaire qu’ils n’avaient pas pu trouver auparavant.

La procédure a été ajournée, puis le différend a été réglé à l’amiable.

Début 2021, Frampton a déclaré au podcast anglais Anything Goes With James: «Il n’y a pas de relation, je suis juste hors d’une affaire judiciaire avec eux qui a été réglée.

Frampton a été formé par Shane McGuigan, dirigé par Barry McGuigan et promu par Blaine et Jake McGuigan

«Il a été réglé pour que personne ne puisse dire qu’il a gagné ou quoi que ce soit, mais ce que je peux dire, c’est que je suis très content du règlement. Je peux dire ça.

«Mais il n’y a pas de relation, je les méprise, tous, je les déteste. C’est juste comme ça, dommage.

«Ecoutez, j’aime me considérer comme un gars sympa et je fais confiance à tout le monde, j’aimais ces gars-là.

«J’avais Shane et Jake McGuigan comme garçons d’honneur à mon mariage, j’étais garçon d’honneur au mariage de Shane.

«Mais j’ai une profonde haine pour eux maintenant, tous, et je ne les foutrais pas s’ils étaient en feu, je le pense vraiment.