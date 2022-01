Je ne lui plais pas? Angélique Boyer parle de la nouvelle série Rebelde

Angélique Boyer parle de la nouvelle série Rebelde sur Netflix

Il y a quelques jours, la nouvelle série de Rebelle Il a été lancé sur la célèbre plateforme Netflix et cela a provoqué une grande vague de commentaires, à la fois bons et mauvais, et même Angélique Boyer elle-même qui a participé par le passé, a donné son avis à ce sujet.

C’est vrai, la belle actrice Angélique Boyer a annoncé sur ses différents réseaux sociaux qu’elle a commencé à voir la nouvelle version de Rebelde sur Netflix.

Comme nous l’évoquions précédemment, Netflix a sorti sa propre version de Rebelde il y a quelques jours, ce qui a provoqué toutes sortes de réactions sur les réseaux sociaux et maintenant c’est Angélique Boyer, qui faisait partie du casting de la version diffusée en 2004 par le signal de Télévision, qui a annoncé qu’il regardait déjà les premiers épisodes de cette production tant attendue.

Cela peut vous intéresser : Azul Guaita partage une photo de son audition pour Rebelde

À travers ses histoires sur le réseau social Instagram, la petite amie de l’acteur Sebastián Rulli a réagi à la photo émouvante qu’Estefanía Villareal a partagée pour se souvenir des moments qu’elle a vécus avec elle et Anahí dans les forums d’enregistrement de la chaîne de télévision San Ángel.

Hier, j’ai commencé à regarder Rebelde ! Je suis très excitée de vous y voir », était le message émouvant que l’actrice Angélique Boyer a écrit.

La photo montre Mía Colucci, Vico Paz Millán et Celina Ferrer, qui étaient le groupe d’amis lors de cette livraison.

A noter qu’il n’a pas encore donné sa position sur cette version, cependant, il a précisé qu’il apportera tout son soutien à son partenaire de feuilleton.

Il ne fait aucun doute que le remake du mélodrame produit par Netflix a provoqué une grande fureur parmi les fans car il s’agit de la continuation de l’histoire présentée par Televisa, un fait qui est démontré en voyant que Celina Ferrer et Pilar Gandía sont retournés à l’Elite Way School. en version adulte.

Cependant, il est important de mentionner que tout n’a pas été bon, puisque certains internautes ont lancé de sévères critiques à l’encontre de cette nouvelle production, car ils assurent qu’ils ne pourraient pas dépasser les attentes élevées qu’elle a suscitées depuis son annonce, que la performance du la fonte laisse beaucoup à désirer et qu’il y a une inclusion très forcée.

En revanche, Angelique Boyer n’avait que 16 ans lorsqu’elle incarnait Vico Paz Millán dans la version de Rebelde produite par Pedro Damián pour Televisa, dont la diffusion a commencé le 4 octobre 2004 et s’est terminée le 2 juin 2006 après avoir diffusé un total de de 440 épisodes.