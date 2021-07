“Je ne m’attendais pas à ça”: Lalu Yadav fait l’éloge de Tejashwi dans son discours inaugural depuis sa libération, dit que l’avenir du RJD est prometteur

in

Lalu Yadav a félicité son fils Tejashwi Yadav pour avoir astucieusement dirigé le parti lors des élections législatives de 2020.

Faisant sa première apparition depuis sa libération de la prison de Ranchi, Rashtriya Janata Dal supremo Lalu Prasad Yadav a laissé entendre qu’il ne reculerait pas malgré tous les obstacles et les accusations portées contre lui. S’adressant au jour de la fondation du jubilé d’argent du RJD, Lalu Prasad a déclaré que le parti a un bel avenir et qu’il visitera bientôt tous les districts du Bihar.

« J’ai vu cinq PM et je les ai aidés à le devenir. Au départ, je n’ai pas été nommé ministre de l’Union mais je m’en fichais… Nous ferons avancer la nation dans les prochains jours », a déclaré Lalu Prasad.

S’adressant virtuellement au parti, l’ancien ministre en chef du Bihar a déclaré que l’inflation et le chômage ont brisé le dos des gens.

« La TPS, la démonétisation et le corona ont créé une crise économique. Maintenant, il y a la menace de détruire le tissu social. Après Ayodhya, certaines personnes parlent de Mathura », a déclaré Prasad, un ardent critique du BJP, sans nommer le BJP.

Le pilier politique a également critiqué le ministre en chef Nitish Kumar pour l’échec de son gouvernement sur une série de problèmes, notamment la corruption endémique, le chômage, la mauvaise gestion de la crise du COVID-19 et la situation de l’ordre public.

Il a affirmé que les habitants du Bihar ont confiance dans le RJD qu’il mettra fin à leurs souffrances. « Je veux convaincre les gens que nous n’allons pas reculer. Nous ne romprons pas. Ma règle était la règle des pauvres….Les gens croient que le RJD mettra fin aux problèmes en cours », a déclaré le chef du RJD.

Lalu Yadav a félicité son fils Tejashwi Yadav pour avoir astucieusement dirigé le parti lors des élections législatives de 2020, où le RJD est devenu le plus grand parti. « Franchement, je ne m’attendais pas à ça de sa part. Il a ancré en toute sécurité le bateau du RJD. Le RJD a un brillant avenir », a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.