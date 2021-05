“Je ne m’attendais pas à être renvoyé du club”

21/05/2021 à 12:22 CEST

Le responsable des sports de la section handball de la Barça, David Barrufet, a confirmé ce vendredi que l’entité du Barça l’avait licencié en affirmant qu’il souhaitait démarrer un nouveau projet dans la section. “Peut-être que je m’attendais à ce qu’il soit relevé à la tête de la section, mais pas à être renvoyé du club. Cela a été un moment très difficile pour moi, mais je suis du Barça, j’ai toujours été et je serai celui qui est sur le plateau », a-t-il déclaré.

“Mercredi dernier, le 19, j’ai été informé que je ne continuerais pas à être en charge de la section ou dans le club à la fin de cette saison, puisqu’un nouveau projet est recherché », a expliqué l’exportateur, surpris par la décision de se passer complètement de ses services.

Sur le point d’avoir 51 ans, quittez l’entité du Barça après 37 ans, avoir obtenu 71 titres en tant que joueur -seulement dépassé par Aitor Egurrola au hockey à roulettes (75) – et ayant été un joueur de la première équipe pendant 22 saisons (1988-2010), sortir comme ça a été “une surprise” pour lui: “Mais je dois respecter cette décision.”

“Je suis un employé du club et c’est un licenciement, c’est clair, mais maintenant je ne veux penser à rien d’autre qu’aux deux titres qui nous restent: la Coupe Asobal et la Ligue des champions. Je répète que le Barça est mon club et qu’il le sera toujours “, a-t-il déclaré. Après sa retraite, en juin 2010, Barrufet, diplômé en droit du sport, il intègre les services juridiques du club, et en octobre 2015 il est nommé gérant de la section handball.

Il était responsable, avec Xavi Pascual, pour faire l’une des équipes les plus puissantes du continent et qui a remporté consécutivement tous les titres espagnols qu’elle a joués: Liga Asobal (6), Copa del Rey (6), Copa Asobal (5) et Super Coupe d’Espagne (5) .

À ce record, il a également ajouté trois Coupes du monde des clubs (2017, 2018 et 2019) et il ne manquait qu’un seul titre de la Ligue des champions, Bien que le Barça Il a participé de trois finales à quatre (2017, 2019 et 2020) pendant la période où il a occupé ce poste.