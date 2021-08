“Je ne m’attendais pas à gagner l’étape”

20/08/2021 à 19h36 CEST

.

L’Australien Michael Storer, vainqueur du sommet sans précédent du Balcón de Alicante, a admis que “Je ne m’attendais pas à être le vainqueur de l’étape”, puisque sa mission était d’entrer dans l’évasion du jour. Il s’est imposé seul lors de la septième étape, une course de 152 kilomètres qui a commencé dans la ville de Gandía.

“Je ne m’attendais pas à devenir vainqueur d’étape à la Vuelta. Je savais que j’étais en forme, mais j’avais pour objectif de m’éclater”, a-t-il avoué. Je suis vraiment heureux et très surpris de ce que j’ai accompli. Ce fut une journée vraiment difficile. Je n’ai pas apprécié le dernier kilomètre. Maintenant, je me rends compte de ce que j’ai fait », a commenté le cycliste « australien » à la ligne d’arrivée.

Le “Destroyer” a fait ses débuts sur le World Tour avec l’étape de la Vuelta, mais les objectifs ne s’arrêtent pas et Storer se fixe déjà des objectifs plus élevés. “Le plan de l’équipe était d’être très agressif, et nous avons vraiment dominé la scène, nous ne pouvions pas faire d’erreurs” Il a déclaré. ” J’espère que ce n’est que le début, je ne sais pas ce que je pourrai accomplir. C’était mon objectif de gagner au niveau du World Tour et maintenant je dois en envisager un autre. Mon surnom “Le Destructeur” je pense fonctionne “, a-t-il conclu.