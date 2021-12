« Je ne m’attends pas à un match ouvert, nous sommes les deux meilleurs de l’Euroligue »

09/12/2021 à 14:16 CET

Pablo Laso, l’entraîneur du Real Madrid, a qualifié Barcelone, son rival ce vendredi lors de la quatorzième journée de l’Euroligue, de « grande équipe » et a commenté qu’il ne s’attendait pas « a priori à un match ouvert au tableau d’affichage entre, en ce moment, les deux meilleures équipes de la compétition ».

« Tous les matchs Barcelone-Madrid et Madrid-Barcelone sont importants, mais il est également clair pour moi que gagner Barcelone ne nous donne rien pour le moment. Si nous perdons le reste du match, nous ne nous qualifierons pas pour les éliminatoires. Il y a il reste une longue saison », a-t-il déclaré Laso en conférence télématique.

Concernant le type de match auquel on peut s’attendre, le coach a été clair.

« Nous sommes les deux meilleures équipes de l’Euroligue en défense, selon la trajectoire des journées jouées, donc a priori je ne pense pas à un match ouvert à beaucoup de points. J’ai le sentiment que nous allons tous les deux devoir travailler beaucoup en attaque. C’est plus un match à soixante-dix points qu’à cent », a-t-il commenté.

L’entraîneur du Real Madrid a affirmé avoir fait des victimes de « Trey Thompkins, Carlos Alocen et Alberto abalde qu’ils ne voyageront pas. Le reste va bien », a-t-il déclaré.

Le retour de Anthony Randolph Cela a été une joie pour l’équipe.

« Il a encore un long chemin à parcourir pour être à son meilleur niveau, mais lorsqu’il a réalisé son premier triplé contre Saragosse, toute l’équipe a sauté de joie. En termes d’esprit, cela signifie beaucoup pour lui et pour tout le monde », a-t-il reconnu. .

Le retour de Adam hanga et Thomas heurtel Palau Blaugrana n’affectera pas leurs performances selon Laso.

« Ils ont déjà joué contre Barcelone, ​​en finale de la Super Coupe, et ils vont encore devoir jouer plus de matchs cette saison et j’espère dans des matchs plus transcendants. Ils voudront tous les deux bien jouer mais sans plus, » il a dit.

Laso Il n’a pas hésité à qualifier Madrid et Barcelone comme les deux meilleurs de l’Euroligue.

« A ce jour, oui, nous sommes les deux meilleures équipes de l’Euroligue. Nous sommes leaders, nous avons remporté de nombreux matchs en Euroligue et en Ligue. Je n’influencerai pas les éloges de mon équipe mais je le fais avec ceux de Barcelone , » il a dit.

« Barcelone est une grande équipe. Ils ont des pertes importantes, comme nous, mais la force d’une équipe est là, dans l’adaptation. Kuric a beaucoup de points, Nico (Laprovittola) et Jokubaïtis ils dominent le blocage et la continuation. Sanli c’est à un très bon niveau. Je les considère comme une équipe très complète avec tous les ingrédients pour jouer le grand basket qu’ils font », a observé l’entraîneur madrilène.

« Ils ont aussi Exum (Dante), un joueur de classe mondiale, nous allons voir comment il s’intègre », a-t-il conclu Pablo Laso.