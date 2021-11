« Je ne me considère pas comme un entraîneur »

11/08/2021

Le à 22:14 CET

Ancien pivot international espagnol Pau Gasol a déclaré ce lundi, dans une interview à ., qu’après avoir pris sa retraite du basket-ball professionnel il n’envisage pas d’entraîner une équipe pour le moment: « Petit à petit j’explorerai la manière de travailler avec une équipe ou une franchise, mais plus au niveau de bâtisseur ou de cadre qu’en tant que coach. Aujourd’hui, formation que je ne vois pas, car cela me prendrait trop de temps et ne me permettrait pas de faire les autres choses que je fais« il expliqua.

Gasol affirme qu’il continuera à faire sa vie « à cheval entre les États-Unis et l’Espagne« , et c’est pourquoi il garde toutes les options ouvertes : » Je n’exclus pas de travailler avec une équipe en Europe, mais c’est une démarche que je veux continuer à explorer sans précipitation. «

Bien qu’il y a tout juste un mois, il a annoncé sa retraite, le meilleur joueur de basket-ball espagnol de tous les temps, semble s’être adapté, à 41 ans, à sa nouvelle vie loin des terrains de jeu beaucoup plus rapidement que tout autre athlète d’élite. De plus, ce 12 décembre, il sera diffusé en avant-première sur Amazon Prime Video ‘Pau Gasol : l’important, c’est le voyage’.

La difficulté de quitter ce que vous aimez le plus

« La particularité de mon cas est que j’ai passé plus de deux ans à penser que la retraite était imminente. Acceptez le fait que je ne pourrai peut-être pas rejouer une minute de plus sur le terrain de basket, que la dépression est vide, c’est quelque chose que j’ai déjà vécu et géré pendant tout ce temps. » En tout état de cause, Pau Gasol reconnaît que « Il y a toujours des jours où vous manquez cette montée d’adrénaline que la compétition donne: « Je me prépare et me positionne pour ce moment. J’ai des projets qui me passionnent et j’y tiens beaucoup. Je veux profiter du prochain chapitre. »

Après avoir quitté le basket, l’horaire est plus chargé que jamais

Et c’est que, bien qu’il ait raccroché ses bottes, la vie du plus vieux Gasol ne lui donne toujours pas de répit. « Maintenant, je me concentre avant tout sur notre travail avec la Fondation (la Fondation Gasol, qui lutte contre l’obésité infantile), dans nos équipes et programmes aussi bien en Espagne qu’aux Etats-Unis, et la semaine prochaine je vais me rendre à Los Angeles pour y faire un événement », précise-t-il.

Pau, concentré sur le fait de donner du temps à sa famille

Pau poursuit son travail d’ambassadeur, de consultant et d’investisseur financier dans le secteur du sport et de la santé « pariant sur des entreprises auxquelles je crois ».

Cependant, le projet sur lequel il parie le plus en ce moment est sa famille, à laquelle il veut donner la priorité après avoir quitté le basket : « Au final, vous pouvez lâcher prise et avoir des problèmes à la maison. Je veux être un bon père de famille. Prenez soin de ma femme (Catherine) et de ma fille (Elisabet). Et c’est une étape que j’apprécie beaucoup car je peux passer plus de temps à la maison avec eux. »