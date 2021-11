18/11/2021 à 15:06 CET

L’allemand Sebastian vettel, quadruple champion du monde de Formule 1, qui a dirigé la glorieuse période de quatre ans de Red Bull (2010-2013, lorsque l’équipe a remporté les deux titres d’affilée), a déclaré ce jeudi, sur le circuit de Losail, site du premier Grand Prix du Qatar, que « non » est considéré comme « une star ».

« Je ne me considère pas comme une star. Je ne pense pas que nous, les pilotes, soyons des stars. Nous sommes des pilotes de course », a-t-il commenté ce jeudi à Losail, lors d’une des conférences de presse officielles de la FIA (Fédération internationale de l’automobile). , Vettel, 34 ans, qui compte 54 victoires et 57 pole positions dans la catégorie reine.

« Quand j’étais petit, je suis tombé amoureux de ce sport, sans penser à ce que je pourrais y accomplir. Et je suis amoureux de la conduite. Si je suis devenu le pilote que je suis, c’est parce que nous aimons tous ce sport, le sentiment du pilotage et de la compétition », a expliqué le champion d’Heppenheim jeudi au Qatar.

« Je ne pense pas que quiconque commence là-dedans pense à ce qu’il peut devenir plus tard. De toute évidence, au fil des ans, vous grandissez en tant que pilote, c’est clair », a déclaré Vettel, qui, interrogé sur l’amende (de 50 000 euros) reçus par les Néerlandais Max verstappen (Red Bull) au Brésil, pour avoir touché, dans le parc fermé, l’aileron arrière de la voiture de l’Anglais Lewis Hamilton (Mercedes) a été clair et retentissant en déclarant que cela semblait risible.

« Cette amende est une blague », a-t-il déclaré. Vettel ce jeudi à Losail.