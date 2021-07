“Je ne me contenterais que de l’or”

06/07/2021 à 06:30 CEST

Il n’est pas du tout étrange que Fran Garrigos Attendez-vous tellement à ce moment, car votre forme avant les Jeux olympiques est exceptionnelle. En outre, apparaîtra à Tokyo dans une année qu’il considère comme la meilleure de sa carrière avec un bronze mondial et un or européen : « Ces médailles aident beaucoup mais au final le but c’est les Jeux c’est ce à quoi nous travaillons depuis cinq ans. Tokyo est le but ultime & rdquor;, phrase.

Garrigós n’a pas du tout peur de concourir dans le pays où le judo est né et il se voit avec les mêmes options : “Au final, le pays où se déroulent les Jeux n’a pas d’importance car ce sont toujours les mêmes. Vous ne pouvez y aller qu’un par pays et il y a toujours beaucoup d’options car les favoris ne gagnent pas toujours. Ils deviennent aussi nerveux et cela joue en faveur des autres & rdquor;, analyse-t-il.

Le champion continental a travaillé à la fois sur les aspects physiques, techniques et psychologiques après sa chute lors du premier remplacement aux Jeux de Rio, mais «c’est physiquement là où je suis le mieux, même si je me suis amélioré dans tous les aspects par rapport à Rio & rdquor;

Justement, avoir déjà participé à certains Jeux vous aidera à être plus serein à Tokyo : « J’ai pas mal mûri depuis 2016 et je vais beaucoup mieux. A Rio j’avais 21 ans, j’étais très jeune et maintenant je suis dans un bon moment & rdquor;.

Allez pour la médaille d’or

Son caractère introverti cache une grande ambition lorsqu’il enfile le judogi et saute sur le tatami : « Le vrai but, c’est d’aller chercher l’or & rdquor ;, peine. Nous lui avons demandé ce qu’il accepterait et le Mostoleño n’a pas hésité une seconde : « Avec l’or. Mon rêve est d’être champion olympique et à Rio je n’ai pas eu l’opportunité, depuis que j’ai perdu le premier combat donc ce rêve de pouvoir monter sur la plus haute marche du podium olympique est encore très latent, ce pour quoi au final je m’entraîne tous les jours & rdquor ;.

Avec Ana Pérez, sa petite amie

La petite amie de Fran est aussi judoka et est aussi olympienne, ils partageront donc leur enthousiasme à Tokyo : « Pouvoir partager un rêve avec votre partenaire est inoubliable et nous espérons que nous pourrons tous les deux faire du bon travail à Tokyo.& rdquor ;.

Il est convaincu qu’être ensemble au Japon ne les distraira pas, car « on sait parfaitement se différencier quand on va à des compétitions de quand on part en voyage ou en vacances. Dans une compétition, chacun est en attente de son propre. Evidemment si elle ou moi avons besoin de quelque chose, nous y sommes, mais chacun est concentré sur sa compétition et son quotidien & rdquor ;. Ils renvoient tous les deux : « Nous aidons à cent pour cent et tout ce que nous pouvons apporter les uns aux autres est bon pour nous & rdquor ;. S’il se réalisait, ce serait un double rêve.

Le test SPORT de Fran Garrigós avant les Jeux Olympiques | Àngels Fàbregues