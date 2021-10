« Je ne me fixe pas d’objectifs à long terme »

20/10/2021 à 19:18 CEST

Roger Payro

L’espanyol est doux. Les bons sentiments qui l’accompagnent depuis le début du championnat s’accompagnent désormais de victoires. Ils vont deux de suite et trois en quatre matchs, tous à domicile et avec le dénominateur commun d’avoir la solvabilité défensive comme drapeau. Ce mât est soutenu par Diego López. Le gardien de Paradela, deux semaines après ses 40 ans, vit une éternelle jeunesse et ce qui est plus important ; il le fait tout en maintenant ses hautes performances.

« C’est très facile de donner un avis de l’extérieur et de dire qu’on ne sert plus à cause de son âge. Ça me réconforte quand après chaque match quelqu’un de l’équipe adverse s’approche pour me féliciter quel que soit le résultat car ce n’est pas facile à un âge de rester titulaire dans une équipe de première division comme l’Espanyol, mais ce n’est pas quelque chose de très important. C’est la chance que j’ai. Ni personnellement ni collectivement, je ne me fixe d’objectifs à long terme. J’essaie de profiter du moment et je pense que cela nous amène à être dans les meilleures conditions possibles & rdquor;, a-t-il reconnu lors d’une conférence de presse.

L’Espanyol est la cinquième équipe, à égalité avec le Barça, à avoir encaissé le moins de buts ; Huit. Diego les a reçus en neuf matchs, ce qui fait de lui actuellement le Zamora de la ligue avec un ratio de 0,89. « C’est anecdotique même s’il est vrai que la performance est très bonne défensivement.. L’équipe ne concède pas grand-chose et nous travaillons tous pour en faire un de nos piliers pour obtenir des points & rdquor;, a-t-il assuré.

Ne pas s’intégrer » est l’une de nos caractéristiques. Si le solde des buts en faveur est positif, cela indique que l’équipe sera dans la zone médiane supérieure. Ça a toujours été comme ça, on l’avait bien dit l’année dernière que ce travail n’est pas négociable & rdquor;, a-t-il ajouté.

Pour l’instant, l’équipe de Vicente Moreno s’est installée en onzième position avec 12 points. Il est plus proche de l’Europe que de la descendance. L’objectif de Paradela est très satisfait, même s’il a envoyé un discours ambitieux. « Nous avons beaucoup de marge de progression et certains collègues ne connaissent pas encore le potentiel qu’ils ont et ce qu’ils peuvent apporter.. Cette équipe peut donner tellement plus. Ne plafonnons rien et soyons humbles & rdquor;, a claqué Diego López, qui estime que « nous pourrions avoir un peu plus de point, mais nous ne devrions pas nous arrêter pour voir cela mais plutôt pour valoriser ceux que nous avons qui ont coûté cher & rdquor ;. Sa formule pour l’avenir est claire : « Ni regarder en arrière ni regarder à très long terme & rdquor;.

Compliments à Joan Garcia

Si au début du mois c’est Leandro Cabrera qui a assuré dans une interview à ‘La Grada’ que « Joan García est un spectacle & rdquor; et qu’« il y a longtemps un gardien & rdquor ;, aujourd’hui c’était au tour de Diego López de louer son coéquipier sous les bâtons. « Il est dans la dynamique de l’équipe première depuis longtemps et il vit une période d’apprentissage. Nous, les plus âgés, essayons de lui apprendre. TIl en aura l’opportunité et c’est un avenir actif pour le club. Il a la qualité et la mentalité pour jouer en Première Division & rdquor;, a reconnu le gardien galicien interrogé sur le niveau du gardien de 20 ans.

Joan Garcia est déjà un habitué des séances de l’équipe première et aussi des appels profitant des problèmes physiques d’Oier. En attendant ses débuts officiels sous les ordres de Vicente Moreno -qui sait si en Copa del Rey-, le Sallent de Llobregat a déjà montré ses talents dans le but disputer deux demi-parties lors des matchs amicaux de l’été dernier à Marbella contre Grenade (1-1) et Cadix (2-0).