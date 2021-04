je ne me souviens même pas d’avoir conduit ce jour-là

Nouvelles connexes

Tiger Woods Il continue de se remettre des multiples conséquences de l’accident de la circulation qu’il a subi il y a quelques jours et qui a mis sa carrière sportive en péril. De nombreux médecins croient et assurent que vous ne pourrez plus jouer au golf de manière professionnelle et que pouvoir rouler normalement sera presque un miracle après le coup terrible qui s’est produit avec votre véhicule.

Pour l’instant, l’enquête sur l’accident subi par l’un des plus grands golfeurs de tous les temps se poursuit afin que tous les détails sur le terrible événement qui a failli lui coûter la vie puissent être connus. L’excès de vitesse semble être la cause de l’issue fatale de cette matinée.

L’accident a laissé un long rétablissement à Tiger qui a subi des fractures majeures au pied et à la cheville droite, ainsi qu’au tibia et au péroné de la même jambe. Cependant, malgré le coup dur, on sait que Woods n’a jamais perdu connaissance après l’énorme impact.

Tiger Woods célèbre une nouvelle victoire

Cependant, une révélation impressionnante a été faite qui est capturée dans les documents officiels du bureau du shérif du comté de Les anges. Tiger Woods a déclaré qu’il ne savait pas comment ni pourquoi son accident de la route s’était produit, mais une autre confession du golfeur a attiré l’attention.

Wood ne se souvient même pas d’avoir conduit ce jour-là, ce qui rend encore plus choquante l’histoire bizarre qu’il vit considérée comme l’une des plus grandes du golf. Cette sensation est évidemment causée par le fort impact produit dans l’accident et le choc qui a suivi, mais elle reste choquante.

Le média nord-américain USA Today a révélé quelles sont les notes qui apparaissent dans les rapports qu’ils ont dans le bureau du shérif du comté de Los Angeles. Les agents lui ont demandé comment la collision s’était produite, « selon l’affidavit. » Le conducteur a dit qu’il ne savait pas et ne se souvenait même pas d’avoir conduit … Le conducteur a été soigné pour ses blessures à l’hôpital, où il a été renvoyé pour demander à nouveau comment l’accident s’est produit. Il a répété qu’il ne savait pas ou ne se rappelait pas avoir conduit. «

Une voiture de police de Los Angeles au centre médical où Tiger Woods est gardé .

La boîte noire

Les enquêtes sur l’accident ne sont pas encore terminées car les données existantes dans la boîte noire du véhicule de Tiger sont en cours d’analyse. Là, vous pouvez vérifier les circonstances actuelles telles que la vitesse à laquelle le golfeur allait, l’accélération du véhicule, le freinage et la distance de celui-ci et même les changements de direction et ses angles.

Ces données seront révélatrices de savoir ce qui s’est passé et comment Tiger a réagi à ce qui est déjà le pire moment de sa vie, qui a été vraiment orageux ces derniers temps. Woods a réussi à toucher le ciel grâce à son talent et à son expertise avec le club de golf, mais ses récents scandales et ce malheureux accident l’ont plongé dans un chapitre noir profond de ses souvenirs dont il tentera de s’échapper grâce à sa guérison.

