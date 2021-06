03/06/2021 à 12:33 CEST

Daniel Guillen

Le gardien de Valence, Jasper Cillessen, a été attaqué par l’entraîneur des Pays-Bas, Frank De Boer, après cette le laissera en dehors de l’appel pour l’Eurocup dans une interview pour De Telegraaf : “Je ne me suis jamais senti aussi impuissant, en colère et horrible. Je n’ai aucune idée de ce qui a changé ; ça le rend plus ironique”.

Les hollandais, qui figurait sur la première liste de convocations, n’a pas été incorporé en raison d’un résultat positif au Covid-19. L’entraîneur connaissait sa situation et l’incluait toujours : Il ne serait pas incorporé jusqu’à ce qu’il soit négatif dans un test PCR et un autre pour les antigènes. Le joueur est isolé chez lui et ne comprend pas la décision : “Le règlement permet de remplacer les gardiens pendant l’Eurocup et il y avait beaucoup de temps”.

L’ex de Barcelone, qui a eu des symptômes bénins, a assuré que est en forme et prêt à affronter l’événement européen: « Le premier jour, j’ai eu un rhume, mais ensuite je n’ai plus eu de problèmes.Et tu dis que je ne suis pas en forme ? L’entraîneur et moi ne serons jamais d’accord là-dessus“” Je veux éviter de rester immobile pendant trois semaines, d’être convoqué et accusé de ne pas être en forme. Ouije connais cette histoire“, a-t-il condamné.

Krul, Stekelenburg et Bizot, les gardiens appelés

Avec la décision d’exclure le gardien néerlandais Jasper Cillessen de la liste des 24 joueurs, la liste des gardiens était composée de Tim Krul, Maarten Stekelenburg et Marco Bizot, qui tentera de faire du bon travail avec les Pays-Bas en Eurocup.

L’équipe néerlandaise fait ses débuts le 13 juin contre l’Ukraine correspondant au groupe C, composé de l’Autriche et de la Macédoine du Nord. Le premier classé jouera les huitièmes de finale contre les troisième place dans les groupes D, E ou F, tandis que le second se verra face aux premiers classés du groupe A, où se trouvent l’Italie, la Turquie, le Pays de Galles et la Suisse.