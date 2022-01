« Je ne mettrai peut-être plus jamais les pieds dans le paddock de Formule 1 »

Kimi Raikkonen pense qu’il ne remettra plus jamais les pieds dans un paddock de Formule 1 maintenant qu’il a pris sa retraite.

Après avoir disputé plus de courses que tout autre pilote dans l’histoire du sport et remporté un championnat du monde, l’Iceman a finalement mis fin à sa carrière en F1 à la fin de la campagne 2021.

Tout au long de son temps sur la grille, il n’a jamais caché le fait qu’il n’était pas le plus grand fan de la plupart des choses qui accompagnaient une telle carrière, par exemple les nombreuses tâches médiatiques et de relations publiques.

Compte tenu de son manque d’intérêt pour autre chose que la conduite, Raikkonen dit qu’il ne participera peut-être plus jamais à un week-end de course maintenant qu’il n’y participe plus.

« Seul le temps nous le dira », a-t-il dit BILD lorsqu’on lui a demandé combien la F1 lui manquerait.

« Ce que je sais déjà, la conduite est la seule chose que j’aimais là-dedans ! Je ne remettrai peut-être plus jamais les pieds dans le paddock. La Formule 1 n’a jamais été ma vie. Il y avait toujours des choses qui étaient plus importantes pour moi. Rien ne changera à ce sujet.

« Je ne me suis pas arrêté parce que je n’en avais pas la force, mais parce que j’ai mieux à faire que de m’asseoir dans des avions et de rester dans des hôtels.

pic.twitter.com/EPSDYoDILb – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 14 décembre 2021

Ce que le Finlandais fera exactement maintenant n’est pas clair, car il ne s’est pas inscrit pour concourir à temps plein dans une autre catégorie et semble susceptible de se retirer de la course dans son ensemble.

Il est heureux de ne pas avoir de projets, les animaux étant la seule chose à laquelle il a pensé pour son avenir.

« Non, et je ne veux pas en forger non plus », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur ses projets de retraite.

« Mes enfants veulent un chien, mais nous n’avons pas encore décidé. C’est peut-être suffisant pour eux que je passe à nouveau plus de temps à la maison.

En ce moment, il a juste hâte de passer à nouveau de bonnes vacances et de pouvoir se détendre à la fois physiquement et mentalement.

« Ces vacances sont à nouveau des vacances. Sinon, nous n’avons eu que les vacances d’été », a-t-il déclaré à propos de ce qui l’excitait.

« Cela a duré deux semaines et demie au cours desquelles vous deviez continuer à vous entraîner et vous aviez toujours à l’esprit qu’après la folie normale serait de retour. »

Quitter la grille était en grande partie sa propre décision, avec Alfa Romeo chef d’équipe Frédéric Vasseur déclarant l’équipe aurait été ouverte à discuter de son maintien pour 2022.