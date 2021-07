13/07/2021 à 09:29 CEST

Marcus Rashford, footballeur anglais qui a subi graves insultes racistes après avoir raté un penalty en finale de l’Eurocup que son équipe a perdu contre l’Italie, il s’est excusé ce lundi pour son erreur sur le terrain, mais a précisé que “jamais” s’excusera pour qui il est ou d’où il vient.

“Je peux accepter la critique de ma performance, ma pénalité n’était pas assez bonne, j’aurais dû entrer, Mais je ne m’excuserai jamais pour qui je suis et d’où je viens. Je n’ai pas ressenti plus de fierté que de porter ces trois lions sur ma poitrine et de voir ma famille m’encourager devant une foule de dizaines de milliers de personnes”, a écrit l’attaquant dans un message posté sur ses réseaux sociaux.

“Je ne sais même pas par où commencer et je ne sais même pas comment exprimer ce que je ressens à ce moment précis”, commence le texte du joueur de Manchester United, qui avoue avoir connu une saison “difficile” et qu’il a peut-être atteint le moment clé du dernier match du parcours “avec un manque de confiance”.

“Malheureusement, le résultat n’était pas ce que je voulais. J’avais l’impression d’avoir déçu mes coéquipiers. J’avais l’impression d’avoir déçu tout le monde. Une pénalité était tout ce qu’ils m’ont demandé de contribuer à l’équipe. Je peux marquer des penaltys pendant que je dors, alors pourquoi pas celui-là ?”, poursuit la lettre, dans laquelle il reconnaît qu’il n’y a pas de mot pour décrire son état d’esprit après avoir perdu la finale de l’Eurocopa aux tirs au but.

pic.twitter.com/bs9lksGM4q – Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) 12 juillet 2021

“Tout ce que je peux dire, c’est que je suis désolé. J’aurais aimé être sorti différemment”, a déploré Rashford, qui a voulu élever la voix pour ses coéquipiers après un été au cours duquel il a connu l’une des meilleures concentrations de sa carrière en celui que le groupe a construit une fraternité « qui est inébranlable ».

Il a ajouté qu’il avait toujours rêvé de jours comme celui de la finale dimanche et a souligné que, malgré les critiques, les messages reçus après la défaite ont été “positivement accablants”.

“Les communautés qui m’ont toujours entouré continuent de me soutenir. Je suis Marcus Rashford, 23 ans. Homme noir de Withington et Wythenshare, au sud de Manchester. Merci pour tous les gentils messages. Je reviendrai plus fort. Nous reviendrons plus fort», conclut le texte de l’attaquant international de Manchester United.