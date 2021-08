“Je ne m’y attendais pas mais je suis très fier”

07/07/2021 à 14h18 CEST

Adrià Léon

Premières Deniz Oncu (KTM) comme Poleman en Moto3 (jamais avant la huitième place lors d’une séance de qualification). Le Turc a abaissé le record de Sergio García Dols de moins d’un dixième à une minute de la fin de la séance (1.36.453) et il partira du haut de la grille avec la KTM du Tech3. Ils complètent eux-mêmes la première rangée Sergio García Dols (GasGas), qui a subi un méchant crash dans les derniers instants de Q2, et Romain Fenati (Husqvarna), qui arrive en très bonne forme en faisant les chronos seul.

Le leader du championnat, Pedro Acosta partiront de la quatrième place à la tête d’une deuxième rangée dans laquelle ils vous accompagneront Izan Guevara et Dennis Foggia. Le Japonais Ayumu Sasaki -le même qu’en FP3- et Nicco Antonelli ont traversé les parquets en Q2, également pour la deuxième fois depuis hier.

“Honnêtement, je ne m’y attendais pas. L’année dernière ici, j’ai eu une grosse chute en course et ce n’était pas facile pour moi de tout reprendre. J’ai fait de très bons week-ends, mais je n’ai jamais réussi à être aussi compétitif en Qualité”, a reconnu le jeune Turc, qui a connu des hauts et des bas au cours des deux dernières saisons. “Je suis très heureux pour moi et pour l’équipe, car nous avons beaucoup travaillé depuis l’année dernière et nous n’avons pas eu beaucoup de chance en général. Je pense aussi que jamais un Turc n’a réussi à prendre le départ d’une course Moto3. .. je me sens très fier” ajouté # 53 dans la petite classe du Championnat du Monde MotoGP au Red Bull Ring.

Sergio García Dols était également assez satisfait de la deuxième place obtenue, avec une dernière frayeur incluse. “Le coup m’a fait très mal, mais mon genou va déjà beaucoup mieux. J’ai une gêne en ce moment. On est assez content pour cette première ligne, dommage que la perche nous ait échappé à la dernière minute. J’ai un bon rythme, nous avons perdu le temps tour après tour, donc les sensations pour demain sont très bonnes “, dit le pilote Burriana.

La première ligne est fermée par l’un des hommes les plus en forme de la catégorie, Romano Fenati, qui a marqué des points dans toutes les courses disputées jusqu’à présent. “Demain, nous devons essayer de faire une bonne course et c’est pourquoi il est très important de commencer devant. Ce sera très difficile, mais nous sommes très forts. Chaque détail sera la clé car tout le monde sera très compétitif et à égalité sera au maximum.” L’Italien, qui vient d’ajouter un podium à Assen avec deux ‘Long Lap’ inclus, est l’un des hommes avec le plus de rythme en Moto3 pour demain.