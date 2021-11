Hilaria Baldwin et Alec Baldwin

Jamie McCarthy/. Hilaria et Alec Baldwin

Hilaria Baldwin revient sur une année difficile tout en exprimant sa gratitude à l’occasion de la fête de Thanksgiving.

Jeudi, Hilaria, 37 ans, a partagé une publication sur Instagram, présentant une vidéo de ses filles faisant leurs courses tout en expliquant qu’elle « n’a pas pris de photo de toute ma famille aujourd’hui ».

Hilaria partage six enfants avec son mari Alec Baldwin : les filles Carmen Gabriela, 8 ans, et María Lucía Victoria, 9 mois, et les fils Rafael Thomas, 6 ans, Leonardo Ángel Charles, 5 ans, Romeo Alejandro David, 3 ans, et Eduardo « Edu » Pao Lucas, 13 mois.

Dans sa légende, Hilaria a rappelé une « année difficile », au cours de laquelle elle a agrandi sa famille, s’est excusée après avoir été accusée d’avoir déformé son héritage et a soutenu son mari lors de la récente tragédie sur le plateau au cours de laquelle Alec a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins après un accident d’arme à feu lors du tournage du film Rust.

« Cela a été l’un des 💥 d’une année difficile. Je sais pour beaucoup, beaucoup d’entre nous… mais je ne parlerai que par expérience personnelle pour le moment », a écrit Hilaria. « Parfois, je ne pensais pas que j’allais m’en sortir. Je veux que vous sachiez à quel point vous m’avez aidé à traverser des luttes assez sombres. Savoir que vous étiez là, un tel réconfort.

« Oui, mes enfants et mon mari, ma famille et mes amis proches ont été inestimables… mais VOUS, je ne peux pas exprimer cela face à face, en raison de la nature des médias sociaux et de la distance que nous avons tous… Je veux tellement vous devez savoir et comprendre à quel point je vous suis reconnaissante chaque jour », a poursuivi la mère. « Nos discussions et le filet de sécurité de notre communauté me manquent. J’espère qu’un jour, nous y retournerons.

Hilaria a ajouté: « Une chose que la lutte m’a apprise est de dire » Je t’aime plus « . C’est de cela qu’il s’agit, à mon avis. Alors, je t’aime tellement… de toute mon âme reconnaissante. Bonne journée de gratitude.

La fusillade de Rust a eu lieu le 21 octobre sur le plateau de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Au cours d’une répétition, l’assistant réalisateur David Halls a sans le savoir remis à Alec, 63 ans, une arme à feu qui avait été chargée d’au moins une balle réelle. Pensant qu’il n’était chargé que de blancs, Halls a crié « pistolet froid » pour indiquer qu’il était sûr à utiliser, selon un affidavit de mandat de perquisition du bureau du shérif du comté de Santa Fe.

Alec a tiré avec le revolver Colt .45, ce qui a entraîné la mort de Hutchins. Ni Halls ni Alec ne savaient que l’arme contenait des balles réelles, selon l’affidavit.

alec baldwin, hilaria baldwin

Hilaria Baldwin/Instagram

Hilaria a déjà parlé des défis de la parentalité à la suite de l’incident.

« Être parent à travers cela a été une expérience intense, c’est le moins qu’on puisse dire. Aujourd’hui, nous nous sommes mobilisés pour leur offrir des vacances », a-t-elle légendé un post de photos de la famille célébrant Halloween le mois dernier.

Alors que les autorités locales du Nouveau-Mexique continuent d’enquêter sur l’accident tragique – avec l’arrêt de la production du film – une source a déclaré à PEOPLE qu’Alec s’appuyait sur sa femme et ses enfants, dont sa fille Ireland, 26 ans, avec l’ex Kim Basinger, pour s’en sortir. .

« C’est une tragédie tellement impensable et le chagrin et le traumatisme pour lui sont insupportables », a déclaré la source. « Alec est toujours sous le choc et son cœur est complètement brisé. Il fait de son mieux pour faire face et s’appuie sur Hilaria et les enfants pour le soutenir.