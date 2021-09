“Je ne pense pas que ce soit un hasard d’être dans des chambres, je le mérite”

09/06/2021 à 06:00 CEST

Le jeune joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz, numéro 55 mondial, qui ce dimanche a fait sa première passe en quart de finale d’un Grand Chelem après avoir battu l’Allemand Peter Gojowczyk 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 et 6-0, 141 au classement ATP, a affirmé que son classement n’est pas le fruit du hasard, mais de son bon tennis.

“La vérité est que je suis un garçon ambitieux, qui en veut toujours plus et, par conséquent, être en quart de finale en ce moment est quelque chose d’incroyable. Je ne m’attendais pas à être dans cette position, mais je crois en moi, en mon jeu et en mes performances sur le terrain”, a déclaré Alcaraz, qui a eu besoin de trois heures et 31 minutes pour gagner.

En ce sens, Alcaraz, qui est né le même jour que son entraîneur Image de balise Juan Carlos Ferrero atteint la finale de l’Open, en 2003, a déclaré que “En y réfléchissant un peu, je pourrais être ici en ce moment, parfaitement, dans ce Grand Chelem et dans ceux à venir.”

Le joueur espagnol a insisté sur le fait qu’il se sentait très confiant avant d’atteindre l’Open Et, cela a eu un impact, s’est reflété dans la façon dont les choses se passent à Flushing Meadows.

a souligné que Le match de vendredi contre Stefanos (Tsitsipas) lui a donné beaucoup de confiance et a souligné que son rival, comme lui, cherche à gagner. “Vous devez faire de votre mieux si vous voulez gagner et oublier le précédent”, a-t-il ajouté.

Il n’accorde pas non plus plus d’importance au fait qu’il est désormais le quatrième plus jeune finaliste de l’Open Era., depuis 1968, bien qu’il reconnaisse qu’il s’agissait de bonnes données.

“La vérité est qu’ils impressionnent un peu, mais ils ne seraient rien si plus tard vous n’arriviez pas là où les meilleurs joueurs de l’histoire ont fait, mais en pensant toujours que tu es celui qui doit suivre le chemin pour atteindre le but du rêve, qui est la chose la plus importante », a réfléchi Alcaraz, le seul joueur espagnol des 12 à être entré dans le tableau principal du tournoi.

Alcaraz, qui a avoué n’avoir pas autant apprécié le match qu’au troisième tour, lorsqu’il a donné la grande surprise de battre le grec Stefanos Tsitsipas, troisième favori du tournoi, Il a dit que sa philosophie sur le terrain ne change jamais.

Encore une fois, interrogé sur les références qu’il a en tant que joueur de tennis et, en particulier, sur les chiffres de Rafael Nadal et Ferrero, Alcaraz a insisté sur le fait que tous les bons joueurs de tennis pour lui sont valables, mais, comme il est logique, les champions espagnols, qui ont toujours été plus proches dans leur croissance sportive, ont une grande influence.

“J’adore regarder des vidéos des deux, mais j’aime surtout regarder le tennis, autant que je peux. J’ai vu des vidéos de Juan Carlos, mais des millions de Rafa avec pour seule philosophie d’essayer d’apprendre au maximum, mais surtout de nouvelles choses “, a déclaré Alcaraz.

Alcaraz a également déclaré que sa devise chaque fois qu’il est à côté de grandes figures, comme avec Nadal, est celle de “Essayez de parler un peu et d’écouter beaucoup, c’est quand les bonnes choses sont reçues.”

Quant à son prochain rival, alors qu’Alcaraz donnait la conférence de presse, sur le court central du stade Arthur Ashe l’Américaine Frances Tiafoe et le jeune Canadien Felix Auger-Aliassime, 21 ans, ont eu un beau duel à décider.