« Je ne pense pas que Cristiano reviendra à Madrid »

18/03/2021 à 18:17 CET

Martí Grau

L’ancien footballeur bulgare, Dimitar Berbatov, ne pense pas que Cristiano Ronaldo reviendra au Real Madrid. Dans un communiqué, l’ambassadeur de la maison de paris Betfair considère que l’avenir du Portugais ne passe pas par l’équipe où il a laissé sa marque. « Revenir là où vous avez réussi ne fonctionne pas toujours. Je ne pense pas que Cristiano revienne. «

En revanche, Berbatov ne nie pas que le retour du footballeur au Real Madrid pourrait être positif. « Ce serait formidable pour la presse, pour le club et ce serait même un centre d’attention pour les grands joueurs. » Même ainsi, pour l’ancien footballeur, peut-être que son moment à Madrid est déjà passé en 2018, lorsqu’il s’est rendu à Turin.

L’ambassadeur de Betfair Il était avec les Portugais à Manchester United. Bien qu’ils n’aient partagé un vestiaire que pour la saison 2008-09, Berbatov connaît parfaitement la mentalité du footballeur. « Cristiano a toujours soif de relever de nouveaux défis. Mais des défis différents, quelque chose que personne d’autre n’a jamais fait. C’est ce qui le motive. »

Pour cette raison, il estime que son retour à Madrid est une option peu probable. « Vous voudrez peut-être simplement sortir de votre zone de confort. Le retour est peut-être quelque chose que vous ne souhaitez pas faire maintenant.«

Mbappé et Cristiano, ensemble à Madrid?

Kylian Mbappé, objet de désir pour le Real Madrid à plusieurs reprisesIl a ouvertement déclaré son admiration pour Cristiano Ronaldo. Pourtant, Berbatov estime que le jeune footballeur français n’aurait pas besoin de jouer aux côtés de son idole pour continuer à grandir. « Mbappé est déjà en passe de devenir une super star mondiale, et je ne pense pas qu’il ait besoin de motivations supplémentaires, comme suivre Cristiano Ronaldo. Mbappé deviendra l’un des plus grands et il n’a pas besoin de choses comme ça.«

Pariez sur la continuité de Cavani

Berbatov a également évoqué le départ possible de Cavani pour Boca Juniors, qui quitterait Old Trafford après une seule saison. « En fin de compte, tout dépend du joueur. Je serais très heureux si Cavani reste. Bien sûr, il n’a pas 21 ans, mais il est en bonne forme et sait comment continuer à marquer des buts. Il peut toujours aider United. » Il est convaincu que l’Uruguayen peut être d’une grande utilité pour les hommes de Solskjaer.

Le Bulgare a passé un total de quatre saisons à Manchester United, au cours desquelles il remporterait deux titres de Premier League. Maintenant en tant que spectateur et fan, il espère continuer à voir son ancienne équipe au sommet.