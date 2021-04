“Je ne pense pas que Fernando Alonso échoue”

15/04/2021 à 12:38 CEST

Jarno Trulli, ancien pilote de Formule 1 et partenaire de Fernando Alonso chez Renault en 2003 et 2004, entretient une grande amitié avec le pilote asturien et est convaincu que son retour en Formule 1 sera récompensé. L’Italien de 46 ans dit qu’il voit Alonso “très motivé” avec sa nouvelle aventure en Alpine.

“J’ai parlé à Fernando récemment et je dois dire quelque chose: Fernando a dix ans de moins que moi, donc c’est déjà une bonne chose pour lui. Mais, contrairement à moi, il veut toujours vraiment conduire. Il n’a rien d’autre en tête à piloter. Je ne pense pas qu’il échoue dans ce qu’il va faire, il est toujours en très bonne forme », déclare Trulli sur le podcast officiel de Formule 1:« Beyond the Grid ».

Plus de doutes que Alonso vous propose la voiture Alpine. “La grande question n’est probablement pas de savoir à quel point Fernando est bon; la vraie clé est de savoir dans quelle mesure sa voiture sera capable de le mettre en mesure de se frayer un chemin vers le sommet. J’ai très peu de doutes sur Fernando, simplement parce que je le vois toujours. Croisons les doigts et espérons qu’Alpine pourra lui proposer une voiture assez bonne pour lui donner l’opportunité de profiter des superbes prix de cette 2021 », dit-il.

“Fernando est l’un de ces pilotes qui joue à des jeux psychologiques et est un politicien dans son équipe. C’est aussi un pilote de premier plan qui veut être le premier de l’équipe à vouloir être numéro un. Je ne lui en veux pas. Je ne suis pas comme lui. J’ai préféré faire mes preuves avec des résultats et non avec de la politique. C’était probablement une de mes erreurs », admet-il. Trulli. “Bien sûr, il a toujours essayé de tirer le meilleur parti de l’équipe et de la politique au sein de l’équipe, pour lui-même. Il a toujours essayé de se concentrer sur lui-même, il faut s’attendre à cela d’un pilote de haut niveau … Il veut tout le monde. attention pour lui-même. “.