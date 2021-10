« Je ne pense pas que le commutateur ait besoin d’une version plus puissante », déclare le concepteur principal de « World War Z »

Image: Nintendo Life / Zion Grassl

Alors que Switch est maintenant bien dans sa quatrième année de vente et que des rumeurs circulent selon lesquelles un modèle amélioré est attendu en 2022, il est compréhensible que certains développeurs envisagent déjà ce qui les attend lorsqu’il s’agira d’apporter leurs titres à la console hybride de Nintendo.

Cependant, Dmitry Grigorenko de Saber Interactive – concepteur principal sur Guerre mondiale Z, que Sabre apportera à Switch plus tard cette année – ne voit pas de besoin urgent de matériel plus robuste à ce stade et estime qu’il y a encore beaucoup à faire avec la configuration Switch existante.

S’adressant à Nintendo Everything, on a demandé à Grigorenko s’il y avait quelque chose qu’il aimerait voir dans un « Switch Pro »:

La réponse évidente serait un meilleur matériel dans l’ensemble avec moins de limitations de construction et de taille de patch, mais je ne pense pas que le Switch ait autant besoin d’une version plus puissante. Saber et de nombreux autres studios talentueux ont déjà prouvé qu’il n’y a pas de port impossible. Les consoles Nintendo n’ont jamais été axées sur le matériel, elles ont toujours été axées sur quelque chose qui améliore votre expérience de jeu, et j’ai hâte de voir ce qu’elles proposent ensuite.

On a également demandé à Grigorenko s’il pensait que le plafond avait été atteint avec le système Switch actuel :

Chaque jeu que nous publions sur Switch pousse le matériel plus qu’auparavant. World War Z était un défi plus important que nos projets précédents, et je suis sûr que nos prochains projets se démarqueront également, mais tout dépend du jeu. Parfois, dans l’industrie du jeu vidéo, les choses qui semblent incroyablement complexes d’un point de vue extérieur sont en fait faciles à mettre en œuvre pendant le développement. Cependant, la plupart du temps, c’est l’inverse; les choses les plus simples peuvent prendre énormément de temps et d’efforts pour fonctionner. Chez Sabre, je pense que nous avons atteint un bon équilibre dans tous nos ports Switch en offrant un gameplay incroyable et en gardant les jeux superbes.

World War Z a été initialement lancé sur PS4, Xbox One et PC en 2019 et devrait arriver sur Switch le 21 novembre de cette année.

