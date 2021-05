Lors d’une interview avec TODAY de NBC, qui a diffusé un clip sur NBC Nightly News de jeudi soir, et dans son intégralité lors de l’émission du vendredi matin, le président Joe Biden s’est adressé à sa conviction que les États-Unis ne sont pas racistes.

Sen. Tim Scott a déclaré que le pays n’était pas raciste lors de la réfutation républicaine à la première adresse conjointe au Congrès. Scott a cependant déclaré qu’il avait «éprouvé la douleur de la discrimination» en regardant la caméra. «Je sais ce que ça fait d’être arrêté sans raison et d’être suivi dans un magasin pendant que je fais mes courses.»

Ses commentaires ont été repoussés sur les réseaux sociaux, et maintenant, le président Biden a offert sa propre opinion car le sujet reste un débat numérique.

«Non, je ne pense pas que le peuple américain soit raciste», a déclaré Biden lors de son entretien avec TODAY’s Craig Melvin. «Mais je pense qu’après 400 ans, les Afro-Américains ont été laissés dans une position où ils sont si loin derrière le huitième ballon en termes d’éducation, de santé, en termes d’opportunités.

Président Joe Biden (Crédit: NBC / Today Show)

Il a poursuivi: “Je ne pense pas que les gens vont dire: ‘Je ne veux pas de Noir autour de moi ou vivant à côté de moi,” Je pense que c’est que ce qui s’est passé est qu’il y avait des lois qui disaient qu’une personne noire ne pouvait pas vivre dans ce quartier. Je ne pense pas que l’Amérique soit raciste, mais je pense que le dépassement de toutes les lois Jim Crow, et avant cet esclavage, a eu un coût, et nous devons y faire face.

Au cours de l’entretien, qui a marqué les 100 premiers jours de fonction de Biden, POTUS a également discuté du fait que le FBI exécute un mandat de perquisition sur Rudy Giuliani, et ouvrir des écoles alors que la pandémie de coronavirus se poursuit.

“Sur la base de la science et du CDC, ils devraient probablement tous être ouverts”, a déclaré Biden. «Il n’y a pas de preuves irréfutables qu’il existe une grande transmission parmi ces jeunes.»

Vice président Kamala Harris a également pesé sur la question. Harris est apparu jeudi dans Good Morning America, le lendemain du discours conjoint du Congrès, et a été demandé par l’hôte George Stephanopoulos sur les commentaires du sénateur Tim Scott.

“Je crois que nous devons venir, eh bien tout d’abord, non, je ne pense pas que l’Amérique soit un pays raciste”, a déclaré Harris. «Mais nous devons aussi dire la vérité sur l’histoire du racisme dans notre pays, et son existence aujourd’hui.»

Harris a poursuivi en félicitant Biden pour «avoir toujours la capacité et le courage, franchement, de dire la vérité à ce sujet. Il a parlé de ce que nous savons de la communauté du renseignement, l’une des plus grandes menaces à notre sécurité nationale est le terrorisme intérieur manifesté par les suprémacistes blancs.

Le vice-président Kamala Harris applaudit lors du discours du président américain Joe Biden à une session conjointe du congrès dans la chambre de la Chambre du Capitole américain le 28 avril 2021 à Washington, DC. (Photo par Chip Somodevilla / .)

Meghan McCain, co-animateur de The View, a offert son soutien à Scott après une critique généralisée de ses commentaires originaux. L’animatrice de l’émission a déclaré qu’elle était «dégoûtée» par ceux qui ont appelé le sénateur de Caroline du Sud un «Oncle Tom».

McCain a ajouté: «Je suis dégoûté par la réponse qui lui a été faite. Frappez-le sur la politique si vous avez des problèmes de politique avec lui, mais la façon dont on parle de lui, la façon dont il n’est pas respecté, ne me parlez pas des micro-agressions raciales dans ce pays.

“Ne me parlez pas des problèmes que nous avons dans ce pays avec le racisme quand il est acceptable de parler et de traiter un homme noir de cette façon qui se trouve être le sénateur noir républicain le plus célèbre du pays.”

Cet article contient des rapports supplémentaires de theGrio’s Stéphanie Guérilus.

