“Je ne pense pas que l’esprit du football anglais disparaîtra avec un verre de moins”

27/05/2021

À 23:23 CEST

Daniel Guillen

Le président de l’UEFA, Aleksander ceferin, a de nouveau insisté sur le fait que les organisations doivent faire face à des réformes qui renforcent le football européen et a condamné la création de la Super League: “Le plus important est que nous renforçons la pyramide, que nous créons les règlements que nous n’avions pas pour que des projets comme celui-là ne se reproduisent plus”.

Le Slovène a reconnu que a maintenu le contact avec les clubs qui ont participé en tant que membres fondateurs et qui sont compatibles avec la décision de démissionner du projet: “Ils ont dit qu’ils avaient complètement mal évalué la situation. Ils savent que c’était une grosse erreur et ils savent qu’il doit y avoir une pénalité pour cela. Je suis sûr qu’ils ne recommenceront pas. Ils ont appris leur leçon. Cela me suffit.” “.

Le chef de la plus haute instance européenne a veillé à ce que La dynamique de la Coupe de Conférence est bonne et a demandé aux équipes britanniques de faire un effort pour améliorer le niveau des compétitions: «Vous aimez beaucoup les traditions, mais cela ne signifie pas que vous n’avez pas besoin de vous moderniser de temps en temps. Je ne veux pas entrer dans la façon dont, mais je ne pense pas que tout l’esprit du football anglais disparaîtrait si vous aviez une tasse de moins. “.

La Conference Cup, une compétition incontournable

Ceferin a réitéré son soutien absolu à la Conference Cup, une compétition alternative qui sera lancée la saison prochaine. Il aura un format similaire à celui de la Ligue Europa et son vainqueur aura un accès direct à cette compétition lors de la prochaine édition. “Des clubs comme Tottenham ou Roma pourraient participer. Les meilleures équipes joueront les demi-finales et la finale. Si les clubs anglais jouent bien en Ligue de conférence, ils gagneront des points qui pourraient les aider à jouer en Ligue des champions à l’avenir.“, un point.

Le but de ce nouveau format est de donner plus de visibilité et d’opportunités aux équipes les plus modestes: “Si nous voulons travailler pour sauver la pyramide du football, et que le football ne concerne pas que l’Angleterre, les clubs des petits pays ont besoin de plus de matches internationaux”. “Ils iront mieux, ils auront plus de sponsors, plus d’argent pour les droits de diffusion, car ils peuvent jouer contre une équipe de Premier League ou de La Liga”, a-t-il déclaré.

Covid-19, une opportunité de se réinventer

Le coronavirus a été un coup mortel à l’économie du football et le président de l’UEFA en est conscient. Cependant, son avis est présenté comme une opportunité de se réinventer et de discuter de l’ensemble de l’opération: “La bonne chose que Covid a fait, c’est que nous discutons tous de toutes les questions. Nous devons travailler sur tout l’écosystème du football européen. Si nous faisons quelque chose, mais que la Premier League, la Liga et les autres ne le font pas, alors nous ne faisons pas grand-chose. “.