“Je ne pense pas que Mbappé ira jusqu’au bout de la saison”

15/09/2021 à 12:06 CEST

Blanchiment d’Arnau

Le 31 août, un marché des transferts historique s’est terminé. Un été qui a vu Sergio Ramos et Messi Laisser Madrid et Barcelone partager la garde-robe dans Paris, à Christian retourner à Manchester United déjà Griezmann retourner à Métropolitain. Et malgré sa fermeture il y a à peine 15 jours, les opérations qui n’ont pas fluctué sont toujours debout et progressent plus ou moins vite. L’un d’eux, évidemment, est l’arrivée plus que possible de Kylian Mbappé au Real Madrid.

L’avenir de la star du gala est toujours d’actualité. Et plus maintenant, après Léonard a rompu son silence pour décourager une fois de plus les supporters du Real Madrid, en précisant où Mbappé jouera la saison prochaine : au Parc des Princes. Le directeur sportif du PSG porte plainte contre le Real Madrid dans une interview accordée à ‘Canal + France’ et revient sur le discours qui “Personne ne pense à un PSG sans Mbappé”.

Sur les négociations qu’ils ont eues avec le Real Madrid tout l’été, Leonardo a été clair et concis : “Nous n’étions pas satisfaits du comportement du Real Madrid. Début des négociations pour l’un des meilleurs joueurs du monde lors de la dernière semaine du marché des transferts généré une situation que nous n’aimions pas “dit Leonardo, révélant en détail les conversations qu’ils ont eues avec les blancs.

De plus, il confirme qu’ils savaient qu’ils n’allaient pas bouger : « Nous avons été clairs sur notre position avec l’offre. Ce n’était pas suffisant, c’était moins que ce que nous avons payé.. La dernière offre dont ils ont parlé n’est jamais arrivée. Tu ne peux pas organiser un marché des transferts pendant deux, trois ou quatre mois et changer tes plans comme ça.”, a-t-il dit avec insistance.

Interrogé sur l’éventuel renouvellement du joueur avec l’équipe parisienne, il est on ne peut plus concis : “Je ne vois pas Mbappé partir à la fin de cette saison. Personne ne pense à l’avenir du Paris Saint-Germain sans Kylian”, avoue-t-il. “Kylian représente un peu la différence entre le superficiel et le profond. La relation de Kylian avec le Paris Saint-Germain est profonde. C’est pourquoi nous ne pensons à rien d’autre. Kylian représente beaucoup de choses”, poursuit-il.

Il en a également profité pour assurer la continuité des Français avec le fait qu’il continue de former un trident de rêve avec Messi et Neymar : “Ce trident n’est pas quelque chose à voir pendant un an seulement. Je pense qu’ils sont très complémentaires, chacun est numéro un dans ses caractéristiques. D’ailleurs, je ne vois aucune jalousie entre eux”, avoue le directeur sportif du PSG, qui est clair que son trident ne va pas être l’affaire d’une seule saison. Ou du moins c’est ce qu’il laisse croire.