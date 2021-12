Je ne pense pas que Perez m’a vu, n’a pas laissé de place

Charles Leclerc admet qu’il a été « très chanceux » de s’en sortir sans dommage grave lorsqu’il a pris contact avec Sergio Perez lors du premier redémarrage en Arabie saoudite.

La course de dimanche sur le circuit de la corniche de Jeddah comportait deux drapeaux rouges, dont le deuxième était provoqué par Leclerc et Perez.

Au redémarrage après l’arrêt pour l’accident de Mick Schumacher, Perez et Leclerc ont couru côte à côte à la sortie du virage 2 avec le Red Bull légèrement en avance alors qu’ils se dirigeaient vers le virage 3.

Les deux sont entrés en contact, Leclerc coupant le pneu arrière de Perez et envoyant le pilote Red Bull dans le mur. George Russell et Nikita Mazepin ont été pris dans le chaos.

« Il n’y avait tout simplement pas assez de place pour tout le monde étant donné la façon dont le corner était », a déclaré Perez immédiatement après.

« J’ai fini par m’emmêler avec Charles, il a coupé mon pneu arrière avec son pneu avant droit. Ce fut un mauvais moment pour tout le monde mais juste un moment très malchanceux. »

À l’opposé, Leclerc concède qu’il a eu « de la chance » de s’en sortir n’ayant perdu que quelques positions.

« J’étais à gauche et je n’avais pas assez d’espace, et je ne pense pas qu’il m’ait vu », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« J’ai eu beaucoup de chance de m’en sortir sans gros dégâts. »

Les rediffusions montrent une compression pour Leclerc et Perez au redémarrage La réaction en chaîne derrière a rattrapé Russell et Mazepin#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/zpFKpedhl2 – Formule 1 (@F1) 5 décembre 2021

Le pilote Ferrari s’est frayé un chemin jusqu’à la septième place ce jour-là, son coéquipier Carlos Sainz huit.

Mais alors que Ferrari n’a pas été en mesure de conclure la troisième place du championnat des constructeurs, McLaren retirant un seul point, Ferrari se lance dans la dernière course de la saison avec 38,5 points d’avance sur ses rivaux de Woking.

Parlant de son résultat, Leclerc a déclaré que c’était « une honte.

« Dans la première partie, j’ai pensé que le VSC était tout simplement parfait pour nous. On avait commencé sur des médiums, VSC, aller dans le dur, aller jusqu’au bout – c’est tout.

« Puis trois tours plus tard, le drapeau rouge a fondamentalement compromis un peu notre course, trois places perdues. Et puis à travers tous les redémarrages, j’ai énormément lutté avec ces pneus durs.

« Nous avons donc perdu des positions à chaque redémarrage, puis j’ai essayé de revenir vers la fin avec ces pneus durs, mais ce n’était pas suffisant.

« Donc la septième place, je ne suis pas très content de ça. Mais dans l’ensemble, le rythme était très positif.

Le pilote monégasque a également révélé qu’il n’avait pas apprécié les quatre tours derrière la Virtual Safety Car sur le circuit aux 27 virages.

Les virages, couplés au tissage constant pour garder les pneus au chaud, lui donnaient le vertige.

« Le VSC de – je ne sais pas combien de tours, pour les débris – oh mon dieu, c’était horrible », a-t-il déclaré.

« En tant que conducteur juste pour tourner à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite pendant 10 minutes, je me sentais honnêtement très étourdi dans la voiture. »