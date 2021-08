27/08/2021 à 17h20 CEST

Face à tant de rumeurs, de fausses nouvelles, d’opinions… savoir qui est son partenaire depuis tant d’années peut être la meilleure information. Cristiano Ronaldo était fortement lié à Manchester City ces derniers jours et, Wayne Rooney, qui était son partenaire d’attaque pendant de nombreuses nuits magiques à Old Trafford, a déclaré à « talkSPORT » qu’il ne croyait pas que « quelqu’un de l’héritage de Cristiano ira à la ville“.

Eh bien, ce vendredi, selon les informations de divers médias et journalistes spécialisés, Cristiano Ronaldo n’est plus une option pour City Guardiola et Manchester United, une équipe qui était sa maison et qui l’a vu devenir une star, est le principal candidat pour reprendre les services du Portugais.

Wayne Rooney, qui connaît mieux que quiconque les sentiments de CR7, hésitait à voir le Portugais avec l’élastique de City et a déclaré qu’il “serait incapable”. “C’est intéressant, mais je ne peux pas le voir. Je ne pense pas que quelqu’un avec l’héritage de Cristiano ira à City. Tout le monde sait qu’il ne pourrait jamais jouer pour Liverpool ou Manchester City. C’est évident, mais chacun est tel qu’il est. Je crois que vous devriez faire ce qui est bon pour vous en tant que personne, pour votre famille“.