Dans un hôtel de ville des gouverneurs du GOP organisé par Fox News mercredi, le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a déclaré que les écoles de son État avaient gardé leurs élèves en personne, contrairement à certains dans les États contrôlés par les démocrates, et que les étudiants ne devraient pas être obligés de porter des masques. .

“Je pense que les gens de tout le pays regardent autour de nous, insatisfaits dans de nombreux États, ceux que nous connaissons tous, avec la vie, en particulier la vie de l’année dernière”, a déclaré Lee. «Ils recherchent depuis longtemps, mais soudain, les différences entre nos États et ces États bleus sont frappantes. Vous savez, leurs enfants ne sont pas scolarisés depuis un an. Au Tennessee, tous les enfants sont à l’école. En fait, nous avons un solide programme de choix de l’école.

Sean Hannity, qui a animé la discussion, a ensuite demandé à Lee si les élèves portaient des masques à l’école.

«Ils ne portent pas de masques. Dans quelques districts, ils le sont – nous avons une loi dans l’État qui permet aux districts de prendre cette décision », a répondu le gouverneur. «Mais j’ai dit que je ne pense pas qu’un enfant devrait porter un masque. Si vous voulez suivre la science, vous n’auriez pas d’enfants dans une école portant des masques lorsque les enfants ne tombent pas malades du COVID. C’est de la science et c’est ce que nous devrions faire. Mais le choix de l’école est dans des États comme le nôtre; les parents peuvent choisir. Le Tennessee est le troisième État du pays au taux d’imposition par habitant le plus bas. »

Lee a publié un décret fin avril pour mettre fin aux ordonnances de santé publique et masquer les mandats. L’ordonnance contenait également un «engagement de Tennesee», qui comprenait des conseils facultatifs pour les entreprises, comme suggérant que les propriétaires «atténuent l’exposition sur le lieu de travail en mettant en œuvre des pratiques de distanciation sociale».

«Les masques faciaux sont fortement encouragés pour toutes les personnes (employés et invités) dans tous les lieux publics où une proximité immédiate avec les autres est prévue», déclare la promesse, et «[f]Les couvertures ace ne doivent pas être placées sur de jeunes enfants de moins de 2 ans, sur toute personne ayant des difficultés à respirer ou sur toute personne incapable de retirer le masque sans assistance.

De nombreux États ont encore des mandats de masque ou n’ont pas rouvert leurs portes, notamment la Californie, Washington, l’Oregon, le Nouveau-Mexique, le Minnesota, l’Illinois, le Kentucky, l’Ohio, le Michigan, la Virginie, la Pennsylvanie, New York, le Vermont, le New Jersey et le Massachusetts.

Trente et un pour cent des Tennesseans ont été vaccinés et 39 pour cent ont reçu au moins une dose. Les cas ont diminué de 42% au cours des deux dernières semaines et les décès de 21%.