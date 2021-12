Je ne peux pas attendre «pour toujours» pour l’industriel fugitif Vijay Mallya: SC

Il appartient à Mallya de se présenter en personne ou de faire valoir ses arguments par l’intermédiaire de son conseil : SC

La Cour suprême a déclaré mardi qu’elle ne pouvait pas attendre « pour toujours » pour l’industriel fugitif Vijay Mallya et a fixé au 18 janvier la date limite pour entendre sa peine dans l’affaire d’outrage de 2017. « Nous avons suffisamment attendu qu’il vienne. Cela suffit… Nous ne pouvons pas attendre éternellement. Nous ne pouvons plus attendre. Il appartient à Mallya de se présenter en personne ou de faire valoir ses arguments par l’intermédiaire de son avocat. Mais l’affaire doit voir le jour car elle est ajournée depuis 2017, date à laquelle il a été reconnu coupable d’outrage. Seul le prononcé de la peine est en instance depuis quatre ans. Eh bien, le processus (de détermination de la peine) doit se terminer un jour », a déclaré une magistrature dirigée par le juge UU Lalit tout en notant que Mallya avait été reconnu coupable d’outrage pour désobéissance volontaire en mai 2017 pour ne pas avoir révélé ses biens.

La cour suprême a déclaré que l’audience sur la condamnation du baron des alcools pouvait avoir lieu, qu’il soit ou non extradé vers l’Inde d’ici là. Cela peut arriver en présence de son avocat si Mallya n’est pas disponible en personne pour « quelque raison que ce soit ». Les juges ont également nommé l’avocat principal Jaideep Gupta en tant qu’amicus curiae pour assister le tribunal dans cette affaire.

« L’affaire sera définitivement réglée le 18 janvier », a réitéré le juge Lalit.

Les juges ont pris note d’un affidavit déposé par le sous-secrétaire (Extradition), ministère des Affaires étrangères (MEA) indiquant que la procédure d’extradition contre Mallya était « arrivée à terme » et qu’il « avait épuisé toutes les voies de recours » au Royaume-Uni. Cependant, certaines procédures étaient toujours en cours et étaient déclarées « confidentielles » et aucun détail ne pouvait être divulgué.

Le juge Lalit a également noté que le gouvernement avait fait référence à la même « procédure secrète » en novembre de l’année dernière pour expliquer son incapacité à extrader Mallya. Depuis lors, le gouvernement de l’Union n’avait pas produit Mallya en personne devant le tribunal. Même l’affaire avait été retardée en raison d’ajournements répétés.

Le fugitif est basé au Royaume-Uni depuis mars 2016 et reste en liberté sous caution en vertu d’un mandat d’extradition exécuté il y a trois ans par Scotland Yard le 18 avril 2017. La Chambre entend actuellement la question relative au quantum de la peine suite à la condamnation de Mallya. , qui a été reconnu coupable d’outrage au tribunal le 10 mai 2017 pour avoir transféré 40 millions de dollars à ses enfants malgré les ordonnances du tribunal l’en interdisant. L’argent faisait partie d’un règlement de 75 millions de dollars avec Diageo Group lorsqu’il a démissionné de la présidence du groupe United Breweries en février 2016.

Mallya avait également ignoré la citation à comparaître devant le SC dans l’affaire liée au recouvrement de 9 000 crores de cotisations aux banques impliquant sa défunte Kingfisher Airlines. L’homme d’affaires devait comparaître devant la Cour suprême dans l’affaire d’outrage à la suite du rejet de son recours en révision contre sa condamnation le 31 août de l’année dernière.

Le tribunal suprême avait également rejeté l’année dernière « l’offre » de l’industriel fugitif de payer les énormes cotisations de United Breweries Holdings Ltd aux prêteurs, une décision qui a ouvert la voie à la liquidation et à la liquidation de l’entreprise de 102 ans.

