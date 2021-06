“Je ne peux pas comparer” la Golden Generation anglaise à l’équipe de Gareth Southgate qui a “moins de pression” à l’Euro 2020, déclare Emile Heskey

On parle beaucoup de la soi-disant «Golden Generation» des joueurs anglais et des comparaisons commencent à être établies avec la récolte actuelle de talents émergents.

Mais Emile Heskey pense que vous ne pouvez pas comparer les deux et il y a beaucoup moins d’attentes de ces joueurs sur le point de se diriger vers l’Euro 2020.

L’Angleterre dans les années 2000 a systématiquement sous-performé dans les grands tournois

L’Angleterre se prépare pour le tournoi retardé, qui commence la semaine prochaine – et vous pouvez écouter chaque match en direct sur le réseau talkSPORT.

Gareth Southgate a une multitude de talents à sa disposition et a dû laisser d’excellents joueurs hors de sa dernière équipe de 26 joueurs.

L’équipe comprend des vainqueurs de la ligue et de la Ligue des champions, tout comme les joueurs de l’époque de Heskey, mais l’ancien attaquant de Liverpool ne pense pas que des comparaisons puissent être faites.

« Je ne pense pas que vous puissiez comparer. Ce sont des époques totalement différentes », a déclaré Heskey au Weekend Sports Breakfast. «Quand vous regardez le football qui se joue maintenant et la façon dont nous avons abordé les choses était totalement différente.

.

La génération actuelle de joueurs anglais a beaucoup de talents passionnants pour maintenant et pour l’avenir

“J’ai parlé à beaucoup d’anciens joueurs et ils sont beaucoup plus athlétiques et agiles que nous ne l’étions à l’époque. Nous étions probablement aussi adaptables, vous ne pouviez donc pas dire que nous ne les aurions pas égalés.

«Ce n’était tout simplement pas là à l’époque. Je ne pense pas qu’on puisse comparer comme ça. Ils ont aussi beaucoup de pression sur eux.

“En tant que fans anglais, nous disons” ils peuvent faire ce qu’ils veulent, nous ne leur mettons pas de pression et nous ne nous attendons pas à ce qu’ils fassent quoi que ce soit “, mais nous nous attendons à ce qu’ils le fassent.

“Nous nous attendons à ce qu’ils atteignent la finale et nous nous attendons à ce qu’ils battent la Croatie et nous nous attendons à ce qu’ils battent tout le monde sur le chemin de la finale.”

.

Bukayo Saka et Jude Bellingham pourraient jouer des rôles clés cet été, bien qu’ils soient encore adolescents

Les bookmakers ont fait de l’Angleterre l’un des favoris pour remporter l’Euro 2020, mais Heskey estime que la pression du côté de Southgate n’est pas la même que lors des tournois précédents.

“Nos temps étaient un peu différents, on disait que nous allions gagner et beaucoup de pression nous a été mise”, a ajouté Heskey.

«Nous avions des joueurs comme Stevie (Gerrard), Becks (David Beckham), Scholesy (Paul Scholes), qui gagnaient des ligues et des Ligues des champions et on s’attendait à ce que nous devions sortir et revenir avec un trophée.

“L’attente n’est pas tout à fait là et ils peuvent sortir, se détendre et jouer à un football vraiment excitant car nous avons des joueurs fantastiques.

“Ils peuvent simplement sortir et s’exprimer.”

Il y a beaucoup de débats qui font rage sur les joueurs blessés de l’équipe de Southgate avec Jordan Henderson et Harry Maguire qui n’entrent pas dans le tournoi en pleine forme.

Heskey a l’impression que les managers anglais ont l’habitude de choisir des joueurs blessés pour les tournois.

Tous les yeux étaient rivés sur Beckham et son métatarse blessé avant la Coupe du monde 2002

Il a déclaré: «C’est quelque chose qui dure depuis un certain temps. J’ai joué dans une équipe où nous avons emmené un David Beckham blessé à un tournoi (la Coupe du monde 2002).

“Il était notre talisman, notre leader, donc quand vous travaillez avec une équipe pendant si longtemps et que vous regardez quelqu’un et que vous pensez qu’il compte tellement pour l’équipe, vous allez lui donner la plus longue opportunité de se faire connaître. le bon endroit.