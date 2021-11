« Je ne peux pas croire où Max Verstappen a freiné au virage 1 ! »

Le patron du programme pilote Red Bull, Helmut Marko, pensait que le point de freinage de Max Verstappen au départ du GP du Mexique était physiquement impossible.

En partant de la P3, Verstappen a pris un remorquage du poleman, Valtteri Bottas de Mercedes, trouvant de l’espace à l’extérieur dans la descente vers le virage 1.

Puis en freinant très tard, une tactique qu’il avait pratiquée tout au long du week-end et même avant la course, Verstappen a dépassé Bottas et son rival pour le titre Lewis Hamilton, le préparant pour ce qui s’est transformé en une victoire confortable.

La victoire de Verstappen a donné l’avantage de rythme que beaucoup soupçonnaient Red Bull d’avoir sur Mercedes au Mexique, mais à quel point il a appliqué les freins tard dans le virage 1 et a quand même pris le virage, a été étonnant pour Marko.

Ce départ correspondait à l’ambiance de dimanche Des scènes incroyables aux lumières éteintes au Mexique 🍿#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/7edfeQxubr – Formule 1 (@F1) 8 novembre 2021

Cité par Speed ​​Week, Marko a déclaré : « C’était une journée presque parfaite. Je ne peux pas croire où Max a freiné dans le premier virage ! C’était une manœuvre de freinage au-delà des possibilités.

« Notre courbe de forme est à la hausse, nous devons maintenant réaliser un doublé bientôt et combler l’écart avec Mercedes. Personne ces dernières années n’avait remporté la pole position ici au Mexique, cela nous avait donc rendus optimistes. Notre voiture est rapide partout.

Sergio Perez a été très proche de livrer le doublé dont Marko rêve, se rapprochant rapidement de Hamilton avec des pneus plus frais mais finalement incapable de dépasser pour revendiquer la deuxième place.

Marko a estimé que si Perez avait pu commencer sa chasse à Hamilton quelques tours plus tôt, alors le dépassement aurait eu lieu.

« Pérez a malheureusement attaqué Hamilton un peu trop tard. Un ou deux tours de plus et il aurait obtenu Hamilton », a suggéré Marko.

« Les pneus de Lewis étaient assez usés. Je ne suis pas du genre à ronger les ongles, mais le rattrapage de Pérez était stressant.

Les qualifications avaient été une déception pour Red Bull alors que Mercedes a volé la vedette, bloquant la première ligne.

Mais Marko a déclaré que l’équipe savait qu’elle avait les performances requises pour remporter la course, et Verstappen a été en mesure de le faire avec style.

« Après les qualifications, cela ne nous avait pas semblé si bon, mais nous savions que nous avions la vitesse dont nous avions besoin pour pouvoir gagner la course », a confirmé Marko.

« Nous avions tout sous contrôle après la belle manœuvre de Verstappen dans le premier virage et Max a pu s’éloigner du terrain. »

Verstappen prend désormais 19 points d’avance sur Hamilton pour le Grand Prix de Sao Paulo, où jusqu’à trois points supplémentaires sont disponibles grâce aux qualifications de sprint en cours.

Pendant ce temps, Red Bull a réduit le déficit de Mercedes chez les constructeurs à un seul point.