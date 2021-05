Je ne peux pas croire que les gens remettent cela sérieusement en question

Il y a deux côtés à chaque histoire, non?

C’est ce qu’ils disent de toute façon.

Si c’est vrai, il existe au moins deux façons différentes de consulter un graphique boursier.

Les investisseurs qui réussissent les regardent dans un sens et les investisseurs qui ne réussissent pas les regardent d’une autre manière.

Même graphique… juste en regardant dans un endroit différent.

Dans le tout nouvel épisode de MoneyLine, je vais vous montrer exactement ce que je veux dire.

Je sais que nous sommes un jour plus tard que d’habitude, ce qui est dû à des difficultés techniques hier avec le téléchargement du podcast. Internet peut être irrégulier ici au Nicaragua, nous devons donc suivre les coups.

Mais tu sais quoi? Cela a bien fonctionné. J’ai enregistré un tout nouvel épisode et j’ai pu mettre à jour quelques choses, donc ça a fonctionné pour le mieux.

Les graphiques que nous examinerons sont très importants pour mettre en perspective le recul des valeurs de croissance. Certaines des choses que j’entends en ce moment m’époustouflent absolument.

Les gens se demandent sérieusement si c’est fini pour certaines des entreprises innovantes et à forte croissance qui ont le plus reculé.

Sérieusement?

Pensez-vous que c’est fini pour les véhicules électriques et les entreprises comme Tesla (NASDAQ:TSLA)?

Non!

Pensez-vous que c’est fini pour la télésanté et les entreprises comme Teladoc (NYSE:TDOC)?

Non!

Pensez-vous que c’est fini pour les paiements numériques / mobiles et les entreprises comme Carré (NYSE:SQ)?

Je vous laisse répondre à celle-là.

Que vous soyez convaincu ou non, connectez-vous à MoneyLine afin que je puisse vous le présenter… et la façon dont vous devriez tout regarder si vous voulez réussir.

Nous avons beaucoup d’autres choses à discuter et nous nous dirigeons vers le Memorial Day et le début de l’été. Comme l’inflation, dont on entend parler partout. La clé – encore une fois – est la perspective. Je vais vous dire exactement ce que je pense que cela signifie.

Puis il y a Bitcoin (CCC:BTC-USD) et les crypto-monnaies. Y a-t-il un fond à court terme? Je vous ferai savoir ce que je pense.

Et nous ne pouvons pas avoir de MoneyLine sans regarder des actions intéressantes. Nous allons vérifier un groupe en particulier maintenant que je trouve très intéressant. Ce ne sont peut-être pas les entreprises les plus intéressantes, mais qui se soucie si elles peuvent vous faire de l’argent?

J’espère que vous allez consulter le nouvel épisode de MoneyLine pour plus d’analyses, de symboles boursiers et de plaisir.

A la date de publication, Matthew McCall ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

