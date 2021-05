Je ne peux pas cuisiner sans ce gadget de cuisine unique en son genre – maintenant il est en vente pour 35 $ sur Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Si vous êtes généralement une personne assez occupée, vous savez qu’il n’y a absolument rien de mal à donner la priorité à la vitesse, au budget et à la simplicité lorsqu’il s’agit de plats cuisinés à la maison. Nous accordons tous la priorité à ces choses – je sais que je le fais certainement la plupart du temps. Mais ce faisant, vous utilisez souvent des ingrédients qui sont… dirons-nous… moins qu’idéaux. En particulier, les épices et les assaisonnements peuvent vraiment faire ou défaire un plat, et il ne fait aucun doute qu’il y a une différence notable entre les assaisonnements de bon marché et les herbes et épices de première qualité.

Ce que vous ne réalisez peut-être pas, cependant, c’est que l’utilisation d’épices fraîches provenant de meilleures sources ne doit pas être une douleur. C’est là que le Moulin à épices FinaMill entre.

Je ne suis certainement pas un chef professionnel. Pas par n’importe quel effort d’imagination. Et je ne suis certainement pas un connaisseur de quoi que ce soit, vraiment. Mais malgré tout cela, j’aimerais penser que je suis un cuisinier à la maison au-dessus de la moyenne. Je peux suivre une recette au T et même créer mes propres recettes qui finissent toujours par être assez savoureuses. Je peux aussi certainement goûter la différence entre les ingrédients frais de première qualité et les ingrédients bon marché des supermarchés.

Si vous êtes dans le même bateau que moi et que vous cherchez à pimenter un peu vos plats – jeu de mots, j’ai peur – il y a un nouveau gadget sur Amazon appelé le FinaMill et vous devriez certainement le vérifier.

Ce super petit gadget ressemble à première vue à d’autres moulins à épices à piles. D’une certaine manière, ça l’est. Mais il présente un design primé qui facilite l’utilisation d’épices fraîches et d’herbes séchées au lieu de marques de magasin bon marché de qualité inférieure. La beauté est dans la conception du pod. FinaMill est livré avec deux pods et vous pouvez en obtenir autant que vous le souhaitez. Alignez-les ou empilez-les sur votre étagère à épices et vous pouvez les mettre et les retirer en un instant. En fait, vous pouvez même échanger les dosettes rapidement et facilement d’une seule main.

La société m’en a envoyé un pour essayer il y a quelques mois et c’est déjà devenu un outil de cuisine essentiel pour moi. Et le meilleur de tous, le coloris blanc est en vente pour seulement 34,99 $ sur Amazon et vous pouvez acheter pods supplémentaires pour seulement 9 $ chacun!

FinaMill – Moulin à épices à piles primé – Grossesse réglable, Cera durable… Prix: 34,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Pod interchangeable de FinaMill – Moudre plus que du poivre. Conception pour les épices grasses – Sésame… Prix: 8,97 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici quelques-uns des principaux points à retenir pour ce produit:

FinaMill utilise un système breveté de dosettes interchangeables contenant chacune une épice dédiée, vous permettant d’échanger rapidement et facilement les dosettes pour moudre les herbes et épices dont vous avez besoin pour votre recette Les dosettes compactes sont empilables et permettent de gagner de la place dans votre armoire à épices. plus facile – il suffit d’appuyer sur une dosette pour la verrouiller en place, et d’appuyer à nouveau pour la libérer du FinaMill Le mécanisme de broyage se trouve sur la dosette plutôt que sur le FinaMill lui-même, il n’y a donc pas de contamination croisée entre les épices. un FinaMill et deux dosettes FinaPod Express pouvant être remplies de toutes les épices de votre choix Le FinaMill utilise 3 piles AA et a une autonomie exceptionnelle

