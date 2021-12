« Je ne peux pas danser »: comment Genesis a mis le feu aux dancefloors

Alors que de nombreux artistes sortent leurs œuvres les plus réussies commercialement à leurs débuts, avant de se retrouver à jouer pour une base de fans en déclin – mais néanmoins farouchement dévouée – au cours de leurs années d’automne, Genèse sont l’un des rares groupes dont la carrière a suivi la trajectoire inverse. Au moment où ils ont sorti l’album We Can’t Dance, en novembre 1991, il s’agissait de leur cinquième et dernier numéro 1 au Royaume-Uni, leur deuxième entrée dans le Top 5 des charts américains et, finalement, un quadruple vendeur de platine qui a marqué le groupe. zénith commercial – à peine 23 ans après la sortie de leur premier single. Fort du succès massif de la chanson « I Can’t Dance », une tournée des arènes de 1992 a commencé, avec Genesis jouant devant un public bondé à travers les États-Unis et l’Europe.

Écoutez We Can’t Dance sur Apple Music et Spotify.

Le succès de l’album est dû en partie à son deuxième single emblématique. Sorti le 30 décembre 1991, « I Can’t Dance » était un morceau de perfection pop avec un humour ironique qui a valu au groupe un Grammy 1993 pour la meilleure performance pop par un duo ou un groupe avec voix. Initialement perçu comme une idée jetable rejetée en studio, lorsque Tony Banks a ajouté des claviers et des effets sonores à la gamme de guitares bluesy de Mike Rutherford, Genesis a réalisé qu’ils avaient une chanson inhabituellement simple et directe entre les mains. Fort des paroles effacées de Phil Collins et de la vidéo promotionnelle satirique qui l’accompagnait, il n’y avait aucune chance que « I Can’t Dance » échoue.

À ceux pour qui le nom de Genesis évoque des excursions prog de haut niveau, la chanson – et la promo qui l’accompagne – offrent une riposte étonnamment légère. Au moment de sa sortie, les jeans Levi avaient attiré l’attention pour une série de publicités révolutionnaires mettant en vedette des mannequins fumants obtenant la fille tout en faisant défiler leurs nouveaux jeans dans une série de situations absurdes. Genesis a vu qu’ils étaient mûrs pour la parodie – et Collins se retrouve donc éclipsé par un iguane, luttant avec un chien et perdant son jean à cause d’un requin de la piscine, tandis que le groupe joue et que les filles tournent leur attention ailleurs.

Non seulement la vidéo a présenté cette marche au monde – vous savez, celle qui donne l’impression que Collins et ses collègues ont récemment trouvé un emploi rémunéré au Ministry Of Silly Walks – mais en montrant des images dans les coulisses de Collins se maquillant pour le tournage et ayant des seaux de poussière jetés sur lui, cela a également donné aux fans un aperçu du monde moins que glamour qui se cachait derrière les paillettes à l’aérographe d’un shooting de mode.

Mais rien n’a tout à fait préparé les fans à la coda, ce qui a prouvé que Collins pouvait réellement faire quelques mouvements… d’une certaine manière. Dans un dernier envoi de tournages très médiatisés et à gros budget, l’image finale de la promo voit Collins prendre Michael Jackson, lançant des formes bizarres qui rappellent celles auxquelles le roi de la pop s’est livré à la fin de sa vidéo « Black Or White ». avant de se transformer en panthère…

Heureusement, Collins échappe à un tel destin : après avoir brandi ses clés de voiture et s’être livré à une partie de claquettes erratiques, Rutherford et Banks viennent le sauver de lui-même. Pendant ce temps, la chanson a dansé jusqu’au numéro 7 des deux côtés de l’Atlantique, prouvant que Genesis entrait dans sa quatrième décennie consécutive sur un bon pied.

We Can’t Dance peut être acheté ici.