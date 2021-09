“Je ne peux pas dire si Russell sera plus rapide que Bottas.”

09/09/2021

Le à 22:34 CEST

La Formule 1 est plus vivante que jamais en l’absence de moins de la moitié de la saison jusqu’à la fin du championnat du monde. Les derniers mouvements dans le paddock ont ​​permis de clore le puzzle des pilotes et des équipes pour la saison suivante. L’une des nouvelles explosives de la semaine a été le changement de coéquipier de Hamilton chez Mercedes. Bottas a annoncé en début de semaine qu’il signait pour Alfa Romeo pour la saison suivante et Mercedes n’a pas perdu de temps et a engagé Russell pour occuper la voiture que Bottas a laissée libre.

Lewis Hamilton est sûr que son nouveau coéquipier a un grand potentiel et est confiant qu’il ira très vite avec la Mercedes mais il a assuré lors de la conférence de presse avant le Grand Prix d’Italie ce week-end que “Je ne sais pas à quoi m’attendre de George. Il a sans aucun doute créé des attentes autour de lui, il est très talentueux. George est très talentueux et je suis sûr qu’il sera très rapide l’année prochaine. Ça oui, Je ne peux pas dire si ce sera plus rapide que Valtteri ou pas ” explique l’anglais.

Le septuple champion du monde est content de la nouvelle et pense que le changement pourrait être bon pour Mercedes : “ldu sang neuf dans notre équipe va être génial, évidemment, parce que je suis le plus vieux. Je pense que ça va donner de l’énergie à toute l’équipe, sachant qu’il y a un nouveau jeune homme qui a très faim et motivé et qui va nous faire avancer & rdquor; commenta Hamilon. L’actuel champion du monde a également déclaré qu’il s’était entretenu avec Toto wolff à propos de son coéquipier pour 2022 mais a tenu à souligner que la décision finale n’était pas entre ses mains : “Toto et moi avons parlé du pilote de 2022. Cependant, au final, la décision lui appartient. Ces jours-ci, j’ai été impressionné de voir les photos de moi avec George quand il était enfant et que je débutais en F1 “, a-t-il fait remarquer.

Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, Hamilton assure qu’il n’est pas dérangé par l’arrivée de Russell dans l’équipe, c’est un pilote avec beaucoup de potentiel et de grand talent et Hamilton voit comme quelque chose de positif d’exiger plus et de se challenger : « Depuis que je suis chez Mercedes, j’ai toujours dit que je voulais avoir les mêmes opportunités que mon coéquipier. C’est la seule façon de me mettre au défi de faire de mon mieux& rdquor ;.

Russel Il a également évoqué le traitement de faveur chez Mercedes lors de la conférence de presse et a assuré que : «l’équipe m’a assuré que j’aurai le même traitement qu’Hamilton. Mercedes est toujours respectueux à cet égard, pour donner aux deux pilotes la meilleure chance & rdquor; expliqua les Britanniques. Le nouveau membre de Mercedes arrive dans l’équipe avec beaucoup d’enthousiasme et même s’il sait qu’il a du talent, il affirme que Hamilton sera un adversaire difficile à battre : “Je crois en moi et j’ai de grandes aspirations. Mais je sais aussi à quel point ça va être difficile. Lewis est septuple champion du monde pour une raison, et je pense que je suis dans l’une des positions les plus chanceuses sur la grille pour pouvoir aller là-bas et apprendre de lui.& rdquor; a conclu Russell.

Malgré la nouveauté de son coéquipier, Hamilton est concentré sur cette Coupe du monde et réfléchit à ses chances de gagner à Monza. La lutte avec Verstappen pour le championnat du monde est très serrée et l’Anglais ne peut pas se permettre des erreurs, il doit réussir à remporter la victoire s’il veut décrocher la couronne cette saison : »Potentiellement, je pense que nous pouvons être compétitifs, mais Honda a fait un grand pas en avant cette année et Red Bull pourra en profiter sur ces lignes droites », a-t-il expliqué à propos de la course de ce week-end..