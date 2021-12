Je ne peux pas emprisonner mes pensées: Rahul cite le Mahatma Gandhi après des remarques désobligeantes à Raipur ‘Dharm Sansad’

Les remarques du membre de Wayanad Lok Sabha sont intervenues après qu’une section de chefs religieux hindous ait chanté des hymnes à Nathuram Godse, l’assassin du Mahatma Gandhi, dimanche dans une congrégation religieuse à Raipur.

Critiquant les propos tenus contre le Mahatma Gandhi lors d’une réception à Raipur, le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a cité lundi le Père de la Nation selon lequel ses pensées ne peuvent pas être emprisonnées.

Les remarques du membre de Wayanad Lok Sabha sont intervenues après qu’une section de chefs religieux hindous ait chanté des hymnes à Nathuram Godse, l’assassin du Mahatma Gandhi, dimanche dans une congrégation religieuse à Raipur.

« Vous pouvez m’enchaîner, me torturer, vous pouvez détruire ce corps, mais vous ne pouvez pas emprisonner mes pensées », a déclaré l’ancien président du Congrès en citant le Mahatma.

Au cours de la conclusion des deux jours de « dharma sansad » sur le terrain de Ravan Bhata à Raipur, le chef religieux hindou Kalicharan Maharaj avait utilisé un mot « abusif » contre le Père de la nation et avait demandé aux gens d’élire un chef hindou dévoué à la tête de le gouvernement afin de protéger la religion. Auparavant, Yati Narsinghananda Giri avait loué Godse comme le symbole de la vérité et de la religion.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.