“Je ne peux pas imaginer que la Super League existera un jour”

23/04/2021 à 10h32 CEST

Le Président du Directoire du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a réitéré son rejet de la Super League, qui considère que c’est une erreur. En outre, il a montré sa déception face au président de la Juventus à Turin, Andrea Agnelli, bien qu’il ait exprimé sa volonté de dialoguer avec Florentino Pérez du Real Madrid.

Dans une interview à L’Équipe, Rummenigge, qui sera remplacé dans 8 mois par Oliver Kahn, a assuré qu’au cours de ses 65 ans de vie et après avoir été tout dans le monde du football, “Je n’avais jamais vécu une semaine aussi incroyable et avec autant de frayeurs “, admis. “Tous les dirigeants du club sont, logiquement, déçus d’Andrea ces derniers jours”, a-t-il souligné.

La clé pour le président est que les fondateurs ont reculé si rapidement. “L’important est que les douze clubs ont reconnu avoir commis une erreur très rapidement “, il expliqua. Le manager du Bayern a estimé que le projet Superliga répondait à “une demande d’aide, un message désespéré, notamment pour les clubs du sud de l’Europe”. Rummenigge allègue qu’il existe actuellement “un lien entre leurs difficultés financières et les conséquences de la pandémie“.

De plus, il a admis qu’il entretenait des “excellentes” relations avec Florentino Pérez “, N’oubliez pas que vous êtes en charge du club le plus connu au monde“et espérait qu’il accepterait le dialogue proposé par le président de l’UEFA Aleksander Ceferin.

Le nouveau format 2024

Rummenigge a reconnu que la première phase de la Ligue des champions avait perdu un peu d’intérêt et a jugé acceptable la nouvelle formule proposée par l’UEFA à partir de 2024, qui a nié qu’elle puisse être avancée de deux ans “pour des raisons juridiques et commerciales “.

Cette nouvelle formule “cela vous permettra de vivre des émotions encore plus fortes” car cela augure “plus de suspense et de difficulté pour les clubs, y compris les grands favoris”.

“Si nous avons dit non à la Super League, c’est parce que nous sommes pleinement satisfaits de la Ligue des champions et nous n’oublions pas notre responsabilité envers les supporters, qui s’opposent à ce type de réforme », a-t-il déclaré. Le refus du Bayern, du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund à la Super League “a envoyé un signal très fort” pour rejeter le projet.