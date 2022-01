Lorsque Michael Keaton reviendra à son célèbre rôle de Batman/Bruce Wayne dans le prochain mât de tente Warner Bros. « The Flash », cela marquera 29 ans depuis qu’il a joué pour la dernière fois le Caped Crusader sur grand écran.

Keaton s’est éloigné pendant le développement de « Batman Forever », dans lequel Joel Schumacher a succédé à Tim Burton, réalisateur de « Batman » et « Batman Returns » de l’acteur. Schumacher et Keaton se sont affrontés sur le ton plus léger et plus campy de « Batman Forever ». Keaton ne voulait pas abandonner la sensation plus sombre des films de Burton, comme l’acteur en a récemment longuement discuté sur le podcast « In the Envelope ».

«Ça a toujours été Bruce Wayne. Ce n’était jamais Batman », a déclaré Keaton à propos de ce qui l’a attiré vers le rôle de la bande dessinée. « Pour moi, je sais que le nom du film est ‘Batman’, et c’est extrêmement emblématique et très cool et [culturally] emblématique et à cause de Tim Burton, artistiquement emblématique. Je savais dès le départ que c’était Bruce Wayne. C’était le secret. Je n’en ai jamais parlé. Batman, Batman, Batman fait ça, et je n’arrêtais pas de me dire : « Vous vous trompez tous ici. » Bruce Wayne. Quel genre de personne fait ça ?… Qui devient ça ?

« Quand le réalisateur qui a dirigé le troisième, j’ai dit: » Je ne peux pas le faire « , a poursuivi Keaton. « Et l’une des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas le faire était – et vous savez, c’est un homme assez gentil, il est décédé, donc je ne parlerais pas de mal de lui même s’il était vivant – il, à un moment donné, après plus que quelques réunions où j’ai continué à essayer de rationaliser le fait et, espérons-le, à le convaincre de dire: « Je pense que nous ne voulons pas aller dans cette direction, je pense que nous devrions aller dans cette direction. » Et il n’allait pas bouger.

Selon Keaton, il a dit à Schumacher qu’il ne pourrait plus jouer à Batman si le ton s’éloignait de la nature sombre des films de Burton. Schumacher aurait dit à Keaton : « Je ne comprends pas pourquoi tout doit être si sombre et tout si triste », ce à quoi l’acteur a répondu : « Attendez une minute, savez-vous comment ce type est devenu Batman ? Avez-vous lu… Je veux dire, c’est assez simple.

La performance de Keaton dans « The Flash » sortira en salles le 4 novembre. L’acteur continuera de reprendre le personnage de « Batgirl », le film original de HBO Max qui devrait également faire ses débuts en 2022.

