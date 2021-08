“Je ne peux pas le voir” Wayne Rooney écarte la possibilité que l’ancien coéquipier de Manchester United, Cristiano Ronaldo, rejoigne son rival Manchester City

Wayne Rooney a déclaré à talkSPORT qu’il ne pouvait pas voir l’ancien coéquipier et légende de Manchester United, Cristiano Ronaldo, passer à Manchester City.

Le duo a disputé 209 matchs ensemble à Manchester United entre 2004 et 2009, remportant trois titres de Premier League et une couronne de Champions League alors qu’ils obtenaient un statut légendaire au club.

Ronaldo (à gauche) et Rooney (à droite) ont remporté trois titres de Premier League ensemble à Man United

Cependant, Ronaldo semble maintenant de plus en plus susceptible de ternir sa réputation vénérée à Old Trafford, avec des informations selon lesquelles il a convenu de conditions personnelles avec City, et la Juventus veut qu’il réduise sa masse salariale.

Rooney, qui est maintenant le patron de Derby, serait toujours choqué de voir le déménagement se produire, en disant : « C’est intéressant mais je ne peux pas le voir.

“Je pense que Cristiano a un très bon héritage à Manchester United et je sais à quel point il est fier en tant que joueur et personne. Je ne peux pas le voir, mais c’est du football donc on ne sait jamais.

Il y a eu sept joueurs à jouer pour les deux équipes de Manchester à l’époque de la Premier League, dont beaucoup de haut niveau, mais Rooney pense que Ronaldo est différent de ceux d’avant.

City a affiché cette affiche de Carlos Tevez après son arrivée de United en 2009

“Il y en a eu quelques-uns qui l’ont fait mais personne au niveau de Cristiano”, a déclaré Rooney. «Évidemment, Peter Schmeichel et Andy Cole, mais je ne peux pas vraiment voir cela comme une option pour lui.

« Financièrement, bien sûr, il n’a pas besoin de le faire. Je pense qu’il est plus probable que ce soit le PSG auquel il aille.

L’ancien attaquant de United et d’Everton a été interrogé sur le passage à des rivaux, ayant lui-même été fortement lié à un passage à Man City en 2010.

“Je pense que vous devez faire ce qui est bon pour vous en tant que personne, pour votre famille”, a déclaré Rooney. « Tout le monde sait que je ne pourrais jamais jouer pour Liverpool ou Manchester City. C’est évident mais tout le monde est différent.

«Je pense que les gens déménagent dans des clubs où ils ne le souhaitent pas vraiment, mais d’un point de vue financier, cela pourrait être la seule option qu’ils ont, donc je pourrais l’obtenir du point de vue de certaines personnes.

“Mais en ce qui me concerne, ce ne serait tout simplement pas une option.”