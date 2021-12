Je ne peux pas me cacher de la révolution du cuir venant en sens inverse

Aussi hideux qu’il puisse être, le voyage de la peau au cuir est nécessaire pour stabiliser le matériau composite vivant en couches de la peau en tant que cuir.

Par S Ramadorai, Raman Srinivasan et S Shivaramakrishna

L’Inde abrite la plus grande population bovine – plus de 300 millions, dont 110 millions de buffles d’eau. Ce grand troupeau n’est pas seulement une source de subsistance, mais signifie également richesse et bien-être pour nos 100 millions de producteurs laitiers marginaux. Nous sommes également le plus grand exportateur de bœuf au monde. De plus, notre grand troupeau fait de l’Inde un leader dans l’industrie mondiale du cuir.

Mais comme pour la viande et le lait, les préférences des consommateurs et les tendances de l’industrie évoluent rapidement. Des marques de mode influentes se sont réveillées face à des alternatives éthiques au cuir et à la fourrure. D’autres facteurs imposent également le changement. En novembre dernier, le Danemark a abattu 17 millions de visons à cause de Covid-19. Peu de temps après, Kopenhagen Fur, la principale plaque tournante du commerce du vison et d’autres fourrures, a annoncé sa fermeture d’ici 2023. Plus récemment, Israël est devenu le premier pays à interdire la vente de fourrure. « Utiliser la peau et la fourrure… est immoral… et inflige une cruauté et des souffrances indescriptibles », a déclaré la ministre israélienne de la Protection de l’environnement, Gila Gamliel, dans un communiqué.

tannerie du monde

Cependant, nous sommes fiers d’être la tannerie mondiale, produisant 3 milliards de pieds carrés de cuir par an, assez pour fabriquer trois paires de chaussures pour chaque Indien. En effet, nous sommes le deuxième plus grand producteur de chaussures et de vêtements en cuir. L’industrie du cuir emploie plus de 4,5 millions de personnes dans des dizaines de grappes industrielles à travers le pays. Les militants des droits des animaux, les experts en santé publique et les écologistes ont fréquemment souligné l’impact négatif des tanneries sur l’environnement et la santé publique. Dans un processus typique, une série de produits chimiques modifie successivement la composition originale de la peau. Par exemple, les alcalis aident à décomposer et à éliminer les protéines non fibreuses de la peau. Par la suite, la peau est « décapée » dans de l’acide sulfurique et d’autres produits chimiques. Plus tard encore, le sulfate de chrome est utilisé pour tanner la peau, suivi d’un second tannage avec des tanins végétaux ou synthétiques pour assouplir le cuir. Chaque étape entraîne le rejet d’effluents dans l’environnement. Dans certains clusters, les dommages causés par de telles activités sont visibles sur l’imagerie satellitaire. Aussi hideux qu’il puisse être, le voyage de la peau au cuir est nécessaire pour stabiliser le matériau composite vivant en couches de la peau en tant que cuir.

Peau dans le jeu

Les peaux de mammifères, comme le lait, sont une merveille de la nature. La peau est évidemment le plus grand organe de tous les mammifères. Multifonctionnel par nature, il protège, détecte et régule. Comment la biologie a-t-elle conçu cette interface tactile ? Des travaux scientifiques fondamentaux pour comprendre le cuir ont été réalisés à Chennai au début des années 1950. GN Ramadchandran, alors jeune professeur de physique à l’Université de Madras, a décodé la structure du collagène, devançant des scientifiques célèbres comme Watson et Crick à Cambridge, et Pauling et al à Caltech. Grâce à des expériences assidues sur le tendon de la queue spécialement obtenu d’un kangourou australien et à une modélisation mathématique perspicace, Ramachandran a montré que la structure du collagène était une triple hélice et enroulée. Non seulement cela, il a créé un cadre théorique brillant, le tracé de Ramachandran, pour les structures de protéines qui est utilisé dans le monde entier aujourd’hui.

Le collagène, la principale protéine structurelle présente dans la peau et les tissus conjonctifs, est la protéine la plus abondante (25 à 35 %) chez les mammifères. De longues fibres de collagène entrelacées, alignées localement sur la forme du corps du mammifère, forment la base structurelle de la peau. Par exemple, en cas de blessure, les propriétés biomécaniques uniques de la peau aident à accélérer la fermeture et la cicatrisation de la plaie. Les chirurgiens, en particulier les chirurgiens plasticiens, sont formés pour tirer parti des propriétés uniques de la peau des mammifères. Il y a quelque 2500 ans, Charakka et Sushruta décrivaient la structure de la peau comme un composite multicouche avec des informations remarquables sur les propriétés fonctionnelles de diverses couches. Plus que les patients de chirurgie esthétique élective, les grands brûlés ont inspiré des tentatives de croissance de la peau humaine en laboratoire.

Les druides rêvent-ils de moutons synbio ?

Les pionniers de la médecine régénérative développent diverses méthodes et techniques pour réparer et remplacer les tissus et même les organes. Néanmoins, les technologies telles que l’impression 3D de tissus biologiques sont encore loin d’être courantes. Rendre ces technologies révolutionnaires abordables et durables est un défi, nécessitant une approche interdisciplinaire.

Le professeur Gabor Forgacs est le migrant intellectuel classique. Formé en tant que physicien théoricien en Hongrie, il est devenu un physicien biologiste et est devenu plus tard un entrepreneur en biologie synthétique. Alors qu’il faisait partie du groupe de physique biologique de l’Université du Missouri, il a fondé Organovo en 2007 avec son fils, Andras Forgacs. Organovo visait à imprimer en 3D des tissus et organes biologiques. Quatre ans plus tard, l’équipe père-fils de Forgacs fonde une autre entreprise, Modern Meadows, pour faire pousser du cuir à l’aide de techniques de biologie synthétique.

Où va le cuir ?

Suivant largement des méthodes de biologie synthétique similaires à la fabrication de l’hème pour la viande ou des caséines pour le lait, les entrepreneurs brassent maintenant des protéines de collagène. Une fois de plus, un processus familier en cinq étapes est suivi. Tout d’abord, les scientifiques de l’équipe Forgacs ont séquencé ou « lu » les génomes de dizaines de mammifères. Ensuite, le code génétique spécifique pour la production de collagène est identifié. Ensuite, les instructions génétiques pour la production de collagène sont insérées dans des microbes exploités industriellement. La quatrième étape est un processus de fermentation de précision, un peu comme le brassage de la bière. Les microbes avec un code producteur de collagène sont cultivés dans des conditions contrôlées pour produire du collagène en quantités évolutives. La cinquième étape donne le cuir synbio.

La technologie de production de cuir Synbio s’est avérée très attrayante. En fait, certaines entreprises expérimentent avec succès des organismes plus complexes comme les champignons filamenteux en tant qu’organismes de modèle industriel possibles. Une start-up bien financée, Bolt Threads, a hardiment entrepris de transformer la soie d’araignée en bénéfices, mais a ensuite eu du mal à démêler les problèmes d’expansion économique. Ils ont produit des protéines de soie d’araignée à l’aide de microbes modifiés, puis l’ont même filée et tissée en de petites quantités de cravates et d’autres accessoires de mode. Cependant, la promesse initiale de pouvoir fermenter et filer la fibre de soie avec des propriétés d’ingénierie supérieures et une économie attrayante s’est avérée insaisissable. La levure n’était pas à la hauteur, mais il y avait de la place pour les champignons. Ils ont attaché leur fortune au cuir synbio.

Les scientifiques de la start-up ont commencé à explorer les champignons filamenteux pour produire du cuir mycélien, baptisé Mylo. Au début de l’année prochaine, la marque de vêtements de yoga Lululemon lancera probablement des tapis et des sacs de yoga en cuir dérivé de champignons. Stella McCartney a également lancé des vêtements en cuir mycélien. Et d’autres grandes marques, comme Adidas, remplacent le cuir animal dans leurs chaussures par du cuir fabriqué grâce à la biologie synthétique. Avec notre grande industrie du cuir, nous souhaitons peut-être comprendre la perturbation à venir.

Ramadorai est l’ancien vice-président du TCS, Srinivasan est à la tête de TCS Ignite et Shivaramakrishna est chercheur au TCS

