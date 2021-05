Je ne peux pas me permettre de me qualifier à nouveau mal en Catalogne et à Monaco · .

Fernando Alonso dit qu’il doit améliorer son jeu en qualifications car les dépassements seront particulièrement difficiles lors des deux prochaines visites de circuits de F1.

Le pilote Alpine a atteint la Q3 à son retour en F1 à Bahreïn, mais son coéquipier Esteban Ocon a été le seul du duo à se qualifier dans le top 10 lors des deux dernières courses.

Alonso a gagné cinq places à chacun des deux derniers tours pour terminer dans les points. Mais il a dit que ce sera plus difficile à faire sur le Circuit de Catalunya, théâtre de la course de ce week-end, et de la manche suivante à Monaco.

“L’objectif principal pour nous est évidemment Barcelone et Monaco, les deux suivants, dans mon cas, personnellement, d’autant plus que je dois devenir meilleur et plus à l’aise avec la voiture, en particulier en qualifications”, a-t-il déclaré après la course de dimanche à l’Autodromo do Algarve.

«Nous avions une bonne voiture ici et je n’ai pas joué samedi. Si cela se produit à Barcelone ou à Monaco, mon week-end est très fortement compromis. Je ne peux donc pas me permettre cela et j’essaierai d’être mieux préparé la prochaine fois.

L’année dernière, lorsque l’équipe a couru en tant que Renault, aucun de ses pilotes n’a atteint la Q3 au Grand Prix d’Espagne.

«C’était très difficile l’an dernier pour l’équipe», a déclaré Alonso. «Nous allons donc essayer de nous améliorer. Nous essayons d’apprendre de tous les problèmes auxquels ils ont été confrontés l’année dernière.

«Comme je l’ai dit, sur les deux prochaines pistes, les qualifications sont assez importantes car la course est un peu plus difficile à doubler qu’ici à Portimao. Nous allons donc nous concentrer beaucoup là-dessus et préparer le week-end des trois prochains jours. »

Alonso pense que son déficit en qualifications n’est pas simplement dû à un manque de pratique pour tirer le meilleur parti des pneus tendres, mais à la réaction aux changements de conditions de piste au cours de la séance.

«Il y a des devoirs à faire pour tout le monde», dit-il. «Pour moi, je dois faire un petit plus pour m’améliorer samedi.

“Ce n’est pas [just] extraire le maximum du pneu à un tour car dans FP2, FP3, vous mettez le soft [on] et vous faites un tour – ce n’est pas que vous en faites plus que cela – et le tour chronométré et la performance étaient là.

«C’est plus une question de conditions changeantes en quali: si c’est moins d’adhérence, plus d’adhérence, si c’est plus venteux. Quels que soient les changements en piste, je dois être prêt et le comprendre rapidement dès le premier tour. Je n’ai pas le temps de faire plus de tours en Q1 ou Q2.

“Il y a donc des choses que je dois accélérer et c’est très important de le faire à Monaco et à Barcelone.”

