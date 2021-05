Je ne peux pas me reposer sur les exportations récentes montrant

Malheureusement, les exportations de l’Inde n’ont jamais vraiment atteint leur potentiel car elles ne sont tout simplement pas assez compétitives.

Grâce à la résurgence de l’économie américaine et à une reprise dans d’autres parties du monde, les exportations de l’Inde se portent bien; il s’avère qu’entre janvier et avril, les exportations non pétrolières se sont élevées à 26,3 milliards de dollars par mois, bien mieux que les 23,4 milliards de dollars par mois entre octobre 2019 et janvier 2020, avant que la pandémie ne frappe. Les cueillettes d’avril s’élevaient à 30,63 milliards de dollars, ce qui est sans aucun doute une bonne nouvelle puisqu’elles sont meilleures qu’elles ne l’étaient en avril 2019.

Malheureusement, les exportations de l’Inde n’ont jamais vraiment atteint leur potentiel car elles ne sont tout simplement pas assez compétitives. De manière embarrassante, les exportations de l’Inde ont rampé entre 2011 et 2019, tandis que celles du Bangladesh voisin galopaient. Dans le secteur de l’habillement, par exemple, où nous avons un avantage distinct, les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est comme le Vietnam et le Bangladesh sont désormais de puissants concurrents, ce qui leur fait perdre des parts de marché. Ils ont été intelligents pour proposer de meilleures politiques du travail et des terres, en veillant à ce que l’environnement des affaires soit convivial. En Inde, les infrastructures restent désespérément inadéquates, les politiques du travail sont rigides et il n’est pas encore tout à fait facile de faire des affaires.

Le plus gros problème, cependant, est l’approche de nos décideurs qui préfèrent regarder à l’intérieur et rester protectionnistes. Comme l’économiste du commerce et ancien président de NITI Aayog, Arvind Panagaryia, l’a si justement soutenu, l’Inde doit sortir du piège de la substitution des importations avant de devenir une puissance d’exportation. Après tout, l’objectif d’avoir une base d’exportation solide est de pouvoir importer les marchandises que le pays ne peut pas produire suffisamment efficacement. Malheureusement, les producteurs nationaux influents ont orienté le programme politique, convaincant avec succès les gouvernements qu’ils devraient se voir accorder une liberté de mouvement sur le marché – un environnement sans risque dans lequel des tarifs douaniers élevés sur les importations tiennent la concurrence étrangère à distance. Les gouvernements ont, le plus souvent, cédé à ces demandes, contrecarrant ainsi complètement l’initiative d’exportation tout en créant un ensemble de producteurs moins efficaces qui sont incapables de construire une échelle significative pour être compétitifs à l’échelle mondiale. Dans le secteur de la téléphonie mobile, par exemple, plusieurs acteurs locaux sont entrés sur le marché, mais aucun n’est devenu suffisamment grand pour devenir une multinationale.

L’Inde a choisi de ne pas participer aux pactes commerciaux mondiaux, plus récemment, le RCEP à 15 pays. New Delhi ne voulait pas bouger sur ses demandes d’un mécanisme «d’auto-déclenchement» pour protéger le marché local du dumping et de règles strictes d’origine des produits importés pour contrôler l’abus des concessions tarifaires. Cela peut ou non être la bonne stratégie; certains experts affirment que l’Inde a des déficits commerciaux avec 11 des 15 pays du RCEP et n’a pas été en mesure de tirer parti des pactes commerciaux bilatéraux. Cependant, alors qu’elle s’efforce de réorganiser sa politique commerciale, l’Inde doit mettre la barre haute. Comme l’a souligné l’économiste en chef de JP Morgan pour l’Inde, Sajjid Chinoy, la forte croissance du PIB de l’Inde dans le passé a été directement liée à la croissance des exportations et pas tellement à la consommation locale. Pendant les années de boom de 2003 à 2008, la croissance des exportations réelles de l’Inde a été en moyenne de 17,8% par an, tandis que la consommation (publique et privée) n’a augmenté que de 7,2%. Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, peut penser que les exportations atteindront 400 milliards de dollars cette année, mais en aucune année, elles n’ont dépassé 330 milliards de dollars. En FY16 et FY17, les exportations se sont effondrées à 262 milliards de dollars et 276 milliards de dollars, respectivement, contre plus de 300 milliards de dollars les trois années précédentes, reprenant de l’élan sur cette base très basse au cours des trois années suivantes. Avant de nous fixer des objectifs ambitieux, nous devons régler les choses sur le terrain.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.