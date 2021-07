“Je ne peux pas mettre de pansement sur mes émotions” ⋆ .

Un officier de police du Black Capitol qui a témoigné mardi devant le comité restreint de la Chambre enquêtant sur l’insurrection meurtrière du 6 janvier à Capitol Hill répond aux critiques de droite remettant en question son intégrité.

US Capitol Police Private First Class Harry Dunn est apparu sur Don Lemon Tonight mercredi, où il a déclaré au présentateur de CNN : « Vous savez ce qui fait le plus mal, ou tout autant que ce qui s’est passé le 6 janvier ? Les attaques. Les attaques contre notre crédibilité et que nous mentons et que nous n’aimons pas notre pays, et nous sommes de faux policiers, et nous ne sommes pas de vrais flics.

L’officier de police du Capitole des États-Unis, Harry Dunn, a témoigné lors de l’audience de mardi du comité spécial de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis. (Photo par Andrew Caballero-Reynolds-Pool/.)

Le personnage de l’officier vétéran de 13 ans a été assailli par des experts sur Fox News, y compris Tucker Carlson, qui l’a qualifié de “militant politique de gauche en colère”.

“Mais, il s’avère que Dunn a très peu en commun avec votre flic moyen. Dunn est un militant politique de gauche en colère dont les flux sur les réseaux sociaux sont pleins d’éloges, ce n’est pas par hasard, pour Nancy Pelosi“, a déclaré Carlson, se référant à un article sur Twitter écrit par Dunn, dans lequel il a exprimé son opinion: “Le racisme est tellement américain que lorsque vous le protestez, les gens pensent que vous protestez contre l’Amérique!” Son tweet a été posté en juillet 2019 au lendemain de l’ancien président Donald Trump a attaqué verbalement le représentant démocrate du Minnesota. Ilhan Omar lors d’un rassemblement en Caroline du Nord, où il a fouetté ses partisans en chantant « Renvoiez-la ! »

L’officier de police du Capitole, Harry Dunn, s’adresse à @donlemon dans sa première interview depuis son témoignage devant le comité restreint du 6 janvier. L’officier Dunn dit que les attaques contre sa crédibilité ont fait autant mal que l’attaque du Capitole. Regardez : pic.twitter.com/PCnYworMnS – Don Lemon Tonight (@DonLemonTonight) 29 juillet 2021

Dunn, qui a été attaqué verbalement mais n’a pas subi d’agression physique grave pendant l’insurrection, a demandé si cela le rendrait plus fiable. Il a dit que traiter des commentaires comme celui de Carlson était « plus que frustrant ».

« Si je venais ici avec mon bras en écharpe ou un bandage autour de la tête, cela me donnerait-il plus de crédibilité ? » Dunn s’est demandé à haute voix au public de Lemon.

“Désolé, je ne peux pas mettre un pansement sur mes émotions ou mon cerveau, mon psychologique – mon état d’esprit”, a-t-il ajouté. «Je ne peux pas mettre un pansement dessus. Tout ce que j’ai, ce sont mes mots.

Dunn a rejoint le sergent de la police du Capitole des États-Unis Aquilino Gonell, plus les agents de la police métropolitaine de DC Michel Fanone et Daniel Hodges en témoignant devant le comité bipartite mardi. Les quatre ont exprimé les blessures physiques et émotionnelles qu’ils ont subies après que des milliers de partisans de Trump ont attaqué des dizaines d’autorités pour entrer dans le Capitole et arrêter la certification des résultats de l’élection présidentielle de 2020.

“Plus de six mois plus tard, le 6 janvier n’est toujours pas terminé pour moi”, a déclaré Dunn au panel de la Chambre. “Je sais que tant d’autres officiers continuent de souffrir, à la fois physiquement et émotionnellement.” Il a témoigné qu’il a été appelé le mot n plusieurs fois ce jour-là. Il a témoigné que “personne ne m’avait jamais, jamais appelé un—-r alors qu’il portait l’uniforme d’un officier de police du Capitole”.

Lemon a demandé à son invité s’il pensait que le comité restreint de la Chambre obtiendrait les réponses qu’il cherchait ce jour-là. Dunn a répondu: “Traitez-moi de fou, mais je crois en quelque sorte au gouvernement, à long terme, à la réussite … même si je ne suis pas d’accord avec le résultat.”

Il a déclaré qu’il devrait y avoir une enquête approfondie sur “pas seulement la gauche, pas seulement la droite”.

Des centaines de personnes ont été arrêtées pour leur participation à l’émeute du 6 janvier au Capitole, qui a coûté la vie à cinq personnes, dont un autre officier de police du Capitole. Brian Sicknick, dont la mère Dunn et Fanone se sont jointes pour des réunions personnelles avec des législateurs.

“Tous ceux qui ont quelque chose à voir avec les échecs du 6 janvier”, a déclaré Dunn aux téléspectateurs de CNN, “doivent être tenus responsables”.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !