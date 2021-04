“Je ne peux pas prendre de décisions basées sur des objectifs personnels”

09/04/2021 à 19:40 CEST

Daniel Guillen

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a expliqué dans l’aperçu du match contre Crystal Palace que la présence de Kepa dans le but ne peut pas dépendre des objectifs personnels: “Kepa a également pour objectif de jouer pour l’Espagne, mais cela ne peut pas influencer mes décisions. Je ne peux pas prendre de décisions basées sur les objectifs personnels des joueurs.”.

L’Allemand, qui reconnaît que la méta veut disputer le prochain Championnat d’Europe avec l’équipe de Luis Enrique, n’a participé qu’à neuf matchs cette saison. L’ex de l’Athletic Club a perdu le protagoniste par sa mauvaise performance lors de la scène de Frank Lampard et avec Thomas Tuchel on a vu ostracisé: n’a disputé que trois matchs, deux FA Cup et une Premier League.

Un autre joueur qui ne semble pas faire confiance est Tammy Abraham, dont la proéminence a diminué: “Il n’a pas eu l’impact que nous attendons et demandons de lui. Ensuite, il s’est blessé et a perdu la possibilité de se battre pour une place dans l’équipe.”. “Nous sommes dans une partie décisive de la saison où il n’est pas facile de mettre les joueurs qui reviennent de blessure à l’écoute”, a-t-il reconnu.

Témoignages à Chelsea de Tuchel

Kepa et Tammy Abraham sont deux victimes de l’ardoise de Thomas Tuchel. L’Allemand, qui a pris les rênes de l’équipe après la démission de Frank Lampard, a conçu un Chelsea solide, qui a également a un pied et demi en demi-finale de la Ligue des champions.

Et il l’a fait sans faire confiance à 100% à Kepa, qui ne cumule que 810 minutes de jeu, ni à Abraham, qui s’est blessé à la cheville et ne finit pas d’entrer dans les plans de l’entraîneur. L’attaquant anglais a marqué 12 buts et a délivré six passes décisives cette saison.