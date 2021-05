Je ne peux pas risquer une marque de Cairn: les investisseurs étrangers recherchent un environnement commercial juste et équitable, pas une incertitude réglementaire

De plus, il a été constaté que le service informatique était au courant des transactions au moins en 2010, étant donné qu’il avait évalué la cession de la participation de Cairn UK Holdings dans Cairn India à Petronas.

Le différend juridique entre Cairn Energy Plc (CEP) et le gouvernement de l’Union a pris une tournure déplorable, la major pétrolière britannique intentant une action en justice à New York, cherchant à faire appliquer la sentence d’un tribunal arbitral international en saisissant les actifs d’Air India.

Cette décision fait suite à une décision de décembre 2020 de la Cour permanente d’arbitrage (PCA) qui a déclaré que la demande fiscale de 10247 crores du gouvernement indien de Cairn Energy était incompatible avec le traité bilatéral d’investissement entre l’Inde et le Royaume-Uni. Début 2015, les autorités fiscales indiennes ont giflé une demande fiscale sur Cairn Energy au motif qu’elle avait réalisé des plus-values ​​de Rs 24 500 crore lors d’une réorganisation du groupe.

La genèse du différend réside dans la modification rétrospective d’un article de la loi informatique en 2012 sous la houlette du ministre des Finances de l’époque, Pranab Mukherjee. À l’époque, le prélèvement était appliqué à Vodafone Plc. Bien que l’UPA-2 ait perdu sa crédibilité en raison de la décision, il est regrettable que l’approche de la NDA n’ait pas été différente.

En effet, le gouvernement n’est pas disposé à modifier sa position même après que la PCA a ordonné au gouvernement de retirer définitivement la décision de demande. Ne pas honorer une décision à ce niveau – le gouvernement a fait appel de la décision fin mars aux Pays-Bas, pour des raisons de souveraineté et d’évasion fiscale – ne peut pas inspirer confiance au sein de la communauté mondiale des investisseurs. Les investisseurs étrangers recherchent un environnement commercial juste et équitable, et non une incertitude réglementaire.

Les changements dans la loi sont suffisamment mauvais, tout comme les volte-face dans les politiques, mais persister avec une mauvaise législation – l’amendement rétrospectif – ne peut pas aider le climat d’investissement. Ils peuvent compromettre la crédibilité du pays et dissuader les investisseurs étrangers de faire le genre d’investissements massifs que Vodafone et Cairn ont. Si le pays cherche à attirer des investissements étrangers, l’approche doit être beaucoup plus amicale, voire conciliante. Plutôt que de faire appel de la décision de la PCA, qui lui demandait de verser 1,2 milliard de dollars à Cairn Plc plus les intérêts en compensation, le gouvernement aurait dû lâcher prise.

Ayant promis de ne s’engager dans aucun terrorisme fiscal, la NDA doit s’efforcer d’y parvenir. Dans ce cas, le fisc a soutenu que, en vertu de la législation indienne, les transactions de 2006 étaient imposables parce qu’elles évitaient l’impôt et aussi parce qu’elles impliquaient le transfert indirect de biens immobiliers sous-jacents, y compris les actifs liés aux ressources naturelles (en l’occurrence, les champs pétrolifères).

Le tribunal de la PCA, pour sa part, a jugé la défense des biens immobiliers du contribuable après coup, car elle avait été soulevée pour la première fois devant la PCA, bien que le gouvernement indien était pleinement au courant des transactions de 2006 car elles nécessitaient plusieurs approbations. Avant l’accord de 2006, par exemple, la restructuration – où les filiales étrangères de Cairn qui possédaient les actifs indiens ont été transférées à Cairn India – nécessitait l’approbation du FIPB; bien que le ministère des Finances ait été impliqué dans cet exercice, rien n’indique qu’une taxe doit être payée. De plus, il a été constaté que le service informatique était au courant des transactions au moins en 2010, étant donné qu’il avait évalué la cession de la participation de Cairn UK Holdings dans Cairn India à Petronas.

Si la transaction était imposable en vertu de la loi sur les technologies de l’information – en tant que transfert indirect de biens immobiliers -, il aurait dû y avoir une tentative de taxer Cairn Energy bien avant 2014. Surtout, le tribunal a déclaré que l’Inde n’avait pas respecté ses obligations au titre de l’accord bilatéral entre le Royaume-Uni et l’Inde. traité d’investissement, en particulier, il n’accordait pas un traitement juste et équitable aux investissements de Cairn. De telles observations pourraient nuire à la réputation de l’Inde, et le gouvernement doit être attentif.

